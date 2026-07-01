Cagliari approva piano da 31 milioni: focus su disabilità, povertà e restauro di Bastione e Teatro Lirico

Cagliari si prepara a investire oltre 30 milioni di euro. Non si tratta solo di numeri: è un segnale concreto, una spinta decisa verso il miglioramento della vita quotidiana in città. Servizi sociali potenziati, manutenzioni delle infrastrutture e restauro dei monumenti più iconici: un piano ambizioso, annunciato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Massimo Zedda. Un intervento pensato per affrontare problemi che da tempo chiedono risposte immediate.

Servizi sociali: più attenzione a chi ha più bisogno

Il cuore del piano è il sociale. Una fetta consistente delle risorse andrà a rafforzare i servizi di assistenza per le persone più fragili. Tra le priorità, c’è l’ampliamento dei servizi domiciliari, l’assunzione di personale esperto e la creazione di nuovi spazi per accogliere chi è solo e offrire attività contro l’isolamento. L’obiettivo è costruire una rete più solida e pronta a intervenire su disabilità, solitudine degli anziani e altre situazioni di disagio.

La giunta ha evidenziato che questo sforzo si inserisce in un programma più ampio di politiche sociali, con particolare attenzione all’inclusione e al benessere collettivo. Non mancherà la collaborazione con associazioni locali, enti del terzo settore e operatori specializzati per garantire interventi efficaci e mirati.

Manutenzioni urbane: mettere a posto strade e spazi pubblici

Un’altra parte importante del budget sarà dedicata a sistemare strade, marciapiedi, piazze e impianti cittadini. L’amministrazione è consapevole del degrado che si è accumulato in alcune zone, fonte di disagi e lamentele. Per questo sono già partiti sopralluoghi e mappature per capire dove intervenire prima e come.

Si prevede di rimettere a nuovo le pavimentazioni, aggiornare la segnaletica, migliorare l’illuminazione pubblica e potenziare la rete di raccolta delle acque piovane, fondamentale per affrontare le emergenze climatiche degli ultimi tempi. Il lavoro non vuole solo risolvere i problemi che si vedono, ma anche prevenire danni futuri, rendendo la città più sicura e fruibile.

Monumenti storici: restauri e luci per il Bastione e Villa di Tigellio

Il patrimonio culturale di Cagliari non sarà trascurato. Il piano prevede interventi mirati su alcuni dei suoi simboli, a partire dal Bastione e dalla Villa di Tigellio. Qui si lavorerà a restauri conservativi, migliorie negli accessi e nuovi sistemi di illuminazione per far risplendere l’architettura anche di sera.

L’obiettivo è doppio: rilanciare il turismo e valorizzare la cultura locale. La cura dei monumenti sarà accompagnata da iniziative ed eventi che puntano a far riscoprire la storia della città. Tutto sarà fatto nel rispetto dell’ambiente e con l’aiuto di esperti, per mantenere intatti i valori artistici e storici.

Partito nel 2024, questo piano vuole rispondere su più fronti ai bisogni di Cagliari, cercando di migliorare la qualità della vita, la sicurezza e il patrimonio culturale in un unico progetto che guarda al futuro della città.