Incendi a Cagliari, allerta alta sabato 11 luglio: Protezione Civile lancia codice arancione

Sabato 11 luglio, Cagliari si trova di fronte a un allarme concreto: la Protezione Civile regionale ha alzato il livello d’allerta a codice arancione. Non si tratta di una sorpresa, visto che l’estate è già stata costellata da segnali di pericolo simili. Il caldo torrido, unito a un vento secco e insistente, crea l’ambiente perfetto per incendi rapidi e difficili da domare. Le autorità hanno emesso raccomandazioni precise, rivolte a chi vive in città e nelle zone limitrofe. Nel frattempo, le squadre antincendio restano in stato di massima allerta, pronte a intervenire al minimo segnale di fumo.

Caldo e vento: la miscela che fa paura

Le condizioni meteo in provincia di Cagliari restano difficili. Temperature ben sopra la media, con punte che superano i 35 gradi, e vento variabile ma spesso sostenuto, creano un contesto ideale per il rischio incendi. In giornate così, la vegetazione si secca in fretta, trasformandosi in facile combustibile, soprattutto nelle zone boschive e rurali intorno alla città. Ecco perché il livello di rischio è stato alzato da verde o giallo a arancione, cioè una soglia elevata.

Il terreno è arido quasi ovunque. Le forti escursioni termiche diurne rendono la flora più fragile e aumentano le probabilità che anche una scintilla possa scatenare un incendio. Il vento, poi, può trasformare rapidamente un piccolo rogo in un incendio di grandi dimensioni. Le previsioni non danno tregua: temperature alte fino a sera e nessuna pioggia in vista che possa aiutare a spegnere il fuoco.

Protezione Civile in campo: prevenzione e controlli intensificati

L’allerta arancione ha messo in moto una macchina pronta a rispondere a ogni emergenza. Volontari e vigili del fuoco sono in stato di massima allerta, con pattugliamenti rafforzati nelle zone più a rischio: boschi ai margini della città, campagne e sentieri frequentati da escursionisti. L’obiettivo è individuare subito ogni principio di incendio e bloccarne la diffusione sul nascere.

La Protezione Civile invita i cittadini a non accendere fuochi all’aperto, a non gettare mozziconi o materiali infiammabili per strada e a tenere puliti i propri terreni da sterpaglie e rifiuti. È fondamentale segnalare immediatamente qualsiasi focolaio sospetto chiamando i numeri di emergenza. In alcune aree, le amministrazioni hanno attivato anche un sistema di monitoraggio satellitare per individuare tempestivamente le criticità.

Rischi per la vita quotidiana: consigli per residenti e turisti

L’allerta non riguarda solo la sicurezza ambientale ma anche le attività di chi vive o visita Cagliari. Escursionisti, campeggiatori e chi lavora nei campi devono prestare la massima attenzione alle norme antincendio, evitando comportamenti che possano generare scintille o calore. Nei parchi e nelle riserve naturali vige il divieto di accesso nelle zone più pericolose.

Le autorità avvertono anche della possibile chiusura temporanea di alcune strade provinciali e comunali che attraversano aree boschive, per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso e prevenire incidenti. Gli agricoltori, infine, sono chiamati a mantenere i campi puliti dalle sterpaglie residue e a collaborare con le forze dell’ordine per evitare incendi dolosi.

La situazione resta sotto controllo, ma le strutture di Protezione Civile e i soccorsi seguono tutto con la massima attenzione. L’appello è chiaro: domani serve prudenza e rispetto delle regole, in un’estate che si conferma rovente e pericolosa.