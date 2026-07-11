Torres cede Patricio Goglino all’AC Leon Monza e Brianza: l’attaccante argentino in Serie D

Patricio Goglino lascia la Torres, e con lui si chiude un capitolo mai veramente iniziato. L’esterno offensivo argentino cambia aria: ora si prepara a scendere in campo con l’AC Leon Monza e Brianza, in Serie D. La Torres ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo, mettendo fine a un rapporto che non ha mai trovato il giusto slancio. Ora per Goglino si apre una nuova sfida, lontano dalla Sardegna.

Torres chiude il capitolo Goglino: cessione definitiva

La Torres ha deciso di accelerare i tempi e voltare pagina sul caso Goglino. La cessione a titolo definitivo significa che l’attaccante non farà più parte della rosa in nessuna forma, liberandolo senza intoppi verso il nuovo club. La società ha scelto di escluderlo dal progetto stagionale, preferendo puntare su altri profili.

Dietro questa scelta c’è un cambio di rotta nel modo di costruire la squadra per il futuro. Goglino, arrivato con grandi aspettative per rinforzare l’attacco, non è riuscito a trovare spazio, forse per questioni tattiche o per un rendimento sotto le attese. La Torres, attenta a modellare un gruppo competitivo, ha così deciso di lasciar andare l’argentino, guardandosi attorno per nuove soluzioni.

Con questo trasferimento a titolo definitivo, Goglino può pensare solo alla sua nuova sfida senza dover fare i conti con clausole o prestiti. Allo stesso tempo, la Torres si libera di un ingombro, potendo gestire la rosa con maggiore libertà.

Goglino e la nuova sfida in Serie D con l’AC Leon Monza e Brianza

L’AC Leon Monza e Brianza accoglie un giocatore con esperienza internazionale, pronto a mettersi alla prova nella Serie D. Goglino è un esterno rapido e tecnico, chiamato a lasciare il segno in un campionato duro e competitivo. Per molti, la Serie D è il palcoscenico giusto per ritrovare continuità e spazio in campo, elementi fondamentali per rilanciare la carriera.

La formazione monzese punta forte su giocatori capaci di fare la differenza, partendo proprio dagli esterni come Goglino. L’obiettivo è sfruttare la sua velocità e il suo talento per creare occasioni e mettere in difficoltà le difese avversarie. Il club spera che l’argentino si integri in fretta e diventi un punto di riferimento offensivo.

Per Goglino, questo trasferimento rappresenta anche una chance per rifarsi. Dopo l’esperienza in Sardegna, la Serie D può essere il trampolino per mostrare tutto il suo valore. Con più minuti in campo e una squadra ambiziosa, potrà affrontare la pressione della categoria e puntare a traguardi importanti.

Dietro la cessione: esperienza e scelte di progetto

La cessione di Goglino arriva dopo un’attenta valutazione da parte della società, che ha deciso di non inserirlo nei piani futuri. In un mercato senza pause, la decisione è arrivata rapida e definitiva. A Sassari si cerca continuità e rendimento, aspetti che finora l’attaccante non è riuscito a garantire.

Lasciar partire Goglino a titolo definitivo è anche una scelta pratica, per evitare situazioni di stallo o complicazioni legate a prestiti o contratti incerti. Così il giocatore potrà inserirsi più serenamente nel nuovo ambiente.

Dietro questa mossa ci sono motivazioni sportive e di strategia. La Torres punta a costruire una squadra solida e funzionale per la prossima stagione, mentre l’AC Leon Monza e Brianza si assicura un elemento potenzialmente decisivo. Per Goglino, si apre una nuova pagina, con la Serie D come palcoscenico per un possibile rilancio.

Cosa aspettarsi da Goglino nel nuovo club

Il passaggio a Leon Monza e Brianza dà a Goglino la possibilità di ricominciare con un ruolo definito e la chance di mettersi in mostra. La Serie D ha un diverso peso mediatico rispetto alle categorie superiori, ma resta un campionato molto competitivo. Chi sa fare la differenza può facilmente attirare l’attenzione di club più ambiziosi.

Le prestazioni di Goglino saranno seguite da vicino, sia dai tifosi sia dalla società, che valuterà il contributo dell’esterno argentino. Il suo impatto sarà decisivo per capire quanto potrà incidere nel nuovo gruppo.

Le prossime settimane saranno fondamentali per definire il percorso di Goglino nel 2024. Adattamento, intesa con i compagni e capacità di reggere la pressione agonistica saranno le chiavi per il suo futuro. Questo cambio di maglia può essere l’occasione per tornare a livelli più alti o l’inizio di una carriera stabile in categorie semi-professionistiche, con il pallone sempre al centro.