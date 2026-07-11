Sciopero all’Aou di Sassari: due giorni di stop per contratti e carenza di personale

I corridoi dell’ospedale di Sassari, solitamente affollati e rumorosi, si sono svuotati negli ultimi giorni di settembre. Un silenzio carico di tensione, perché dietro c’è una protesta che non si ferma più. Più di 200 dipendenti, riuniti al settimo piano, hanno deciso: due giorni di sciopero e stop a tutte le prestazioni extra, quelle oltre l’orario normale. È una mossa decisa, una sfida lanciata all’azienda sanitaria, in attesa di risposte concrete. La frustrazione è esplosa in assemblee partecipate, segno che qui la pazienza è davvero finita.

Il malessere che scuote l’ospedale di Sassari

Al centro di questa protesta c’è un malessere diffuso tra medici, infermieri e personale sanitario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Le condizioni di lavoro sono pesanti, i carichi extra non vengono riconosciuti e la comunicazione con i vertici è diventata sempre più difficile. Negli ultimi mesi sono arrivate diverse segnalazioni che raccontano una crisi profonda, non solo legata a risorse scarse, ma anche a una gestione che sembra incapace di dare risposte concrete alle richieste di trasparenza e miglioramento. Le prestazioni extra, quelle che permettono di far fronte alle emergenze e ai ritmi serrati, sono diventate il vero terreno di scontro.

Il personale lamenta un mancato riconoscimento economico adeguato, contratti che non rispecchiano le reali esigenze e problemi nell’organizzazione del lavoro che pesano sulla qualità del servizio. La decisione di indire due giorni di sciopero nasce proprio dalla chiusura dell’azienda al dialogo e dalla volontà di mettere pressione in modo deciso. È una situazione che riguarda molte realtà sanitarie in Italia, ma a Sassari si è arrivati a un punto critico che non lascia spazio a compromessi.

Sciopero e sospensione delle prestazioni extra: il calendario della protesta

La mobilitazione, che ha coinvolto oltre 200 dipendenti, ha preso forma nell’assemblea al settimo piano, un luogo simbolico dove si prendevano decisioni importanti. Qui è stata votata la sospensione del lavoro per due giornate a settembre e la sospensione delle prestazioni aggiuntive, fino a nuovo ordine. Questa seconda misura, meno visibile ma altrettanto pesante, colpisce quei servizi che richiedono un impegno oltre il normale orario, un elemento chiave per il funzionamento dell’ospedale.

Non si sa ancora quando queste attività extra potranno riprendere, segno che lo scontro è ancora aperto e non si vede una soluzione a breve. I sindacati seguono la situazione da vicino, pronti a valutare le risposte dell’azienda. Intanto, il personale si prepara a un autunno difficile, con tensioni che si rifletteranno anche nella gestione quotidiana dei reparti.

Cosa cambia per i pazienti e i servizi

Lo sciopero e la sospensione delle prestazioni extra avranno un impatto inevitabile sull’ospedale di Sassari. Meno personale disponibile nelle ore di maggior afflusso significa riorganizzazione dei turni, possibili ritardi e rallentamenti nelle prestazioni non urgenti. I pazienti potrebbero quindi dover affrontare tempi di attesa più lunghi o difficoltà nell’accesso a certi servizi.

Chi protesta tiene a sottolineare che l’obiettivo non è penalizzare chi ha bisogno di cure, ma rivendicare condizioni di lavoro dignitose e sostenibili. Le prestazioni essenziali saranno garantite, ma la protesta mette in chiaro la necessità di cambiamenti veri e di un dialogo serio con la direzione. L’azienda deve muoversi in fretta per evitare che la situazione peggiori e che la qualità del servizio pubblico ne esca compromessa.

Il futuro della vertenza: cosa chiedono i lavoratori

La protesta dei dipendenti dell’ospedale di Sassari potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra direzione e personale. Chi sciopera chiede non solo un aumento salariale, ma anche una revisione delle modalità organizzative, più trasparenza nelle decisioni e un riconoscimento reale del contributo professionale.

Tornare alla normalità dipenderà da azioni concrete dell’azienda e da un confronto aperto con sindacati e rappresentanti del personale. Le prossime settimane saranno decisive. Se non arriveranno risposte chiare, la mobilitazione potrebbe intensificarsi, con effetti pesanti non solo sull’ospedale, ma sull’intera comunità di Sassari e sull’intero sistema sanitario regionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno tracciato una linea chiara: non intendono più scendere sotto questa soglia. Ora tocca all’azienda capire se è pronta ad affrontare questa sfida.