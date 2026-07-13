Caldo Record al Po: Acqua a 32°C e Moria del 90% di Cozze Dop e Vongole a Sacca di Goro

La sacca di Goro, cuore pulsante degli allevamenti di molluschi nel delta del Po, è sotto shock. L’acqua ha toccato punte di 32 gradi, un calore record che ha decimato le vongole: ne sono morte il 90% in poche settimane. Scardovari non se la passa meglio. Le cozze Dop, fiore all’occhiello della tradizione locale, mostrano chiari segni di stress. Un caldo così intenso sta stravolgendo un ecosistema che per decenni ha garantito prodotti di qualità, mettendo a rischio un intero comparto.

Temperature record mettono in ginocchio le vongole di Goro

Gli allevatori della sacca di Goro sono stati i primi a suonare il campanello d’allarme. Già da fine maggio l’acqua ha superato i 30 gradi, arrivando a toccare punte di 32 a giugno. Un caldo estremo che gli organismi marini fanno fatica a sopportare. Le vongole, in particolare, sono tra le specie più vulnerabili: superata una certa soglia di temperatura, il loro metabolismo va in tilt e la mortalità schizza alle stelle.

I dati raccolti sul campo parlano chiaro: il 90% delle vongole è morto o si trova in condizioni critiche. Il problema non riguarda solo la superficie ma anche gli strati più profondi, dove normalmente questi molluschi si annidano. Gli allevatori raccontano di una produzione praticamente azzerata, con ripercussioni pesanti su tutta la filiera, dai pescatori ai trasformatori fino ai distributori. Un colpo durissimo per l’economia locale.

Il motivo? L’ondata di caldo anomala, accompagnata da una totale assenza di correnti fresche capaci di rinfrescare l’acqua, ha scombussolato un ecosistema già fragile, provocando un vero e proprio shock termico per gli organismi bentonici.

Scardovari: le cozze Dop in difficoltà, tra qualità a rischio e mercato incerto

A pochi chilometri di distanza, nell’area di Scardovari, la situazione non è meno critica. Qui si produce una delle cozze Dop più apprezzate del Delta del Po, ma il caldo anomalo sta mettendo in crisi anche questa eccellenza. Le cozze sono sensibili ai cambiamenti ambientali: temperature troppo alte per lungo tempo ne rallentano la crescita e riducono la capacità di filtrazione.

Gli allevatori segnalano un aumento delle morie e difficoltà crescenti nel rispettare gli standard di qualità imposti dal disciplinare Dop, che richiede condizioni di allevamento rigorose e tracciabilità totale. Sul fronte economico, la scarsità di prodotto rischia di far perdere terreno al mercato locale, a vantaggio di forniture estere meno colpite da queste condizioni estreme.

Di fronte a questa emergenza, le aziende ittiche di Scardovari stanno pensando a investimenti per sistemi di monitoraggio più avanzati e a possibili soluzioni per mitigare il calore, ma la strada è in salita.

Delta del Po: un ecosistema in bilico tra caldo record e sfide ambientali

Quello che si è visto nel 2024 è un chiaro segnale di come le acque del delta del Po stiano subendo un progressivo riscaldamento. Questo fenomeno ha effetti diretti sulla biodiversità e mette a dura prova la capacità di resistenza degli habitat acquatici. La sacca di Goro è un delicato equilibrio tra portate fluviali, salinità e clima, e temperature così alte rischiano di romperlo.

Il mix di caldo anomalo, ossigeno ridotto e variazioni nella salinità rende ancora più fragile la sopravvivenza di specie fondamentali come vongole e cozze. La crisi in corso mostra quanto sia urgente adattare l’intero sistema ittico a queste nuove condizioni, con una gestione più attenta, monitoraggi costanti e misure per limitare l’impatto umano e il riscaldamento.

Serve anche un confronto serrato tra istituzioni, operatori del settore e ricercatori per mettere in campo risposte rapide ed efficaci. La perdita massiccia di molluschi non è solo un colpo all’ambiente ma anche un duro colpo all’economia e alle tradizioni di pesca che da sempre caratterizzano questa terra.