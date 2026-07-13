Notti Bianche al Santangelo Outlet: concerti, cabaret e shopping fino a mezzanotte dal 16 luglio

L’estate sul litorale adriatico si accende davvero dopo il tramonto. Dal 16 luglio al 20 agosto, il Santangelo Outlet Village si trasforma: sette serate di festa, musica e shopping fino a mezzanotte. Negozi aperti, vie animate da concerti dal vivo e spettacoli che coinvolgono ogni angolo del villaggio.

Quest’anno, tra nuove aperture e un concorso speciale per i visitatori, l’atmosfera si fa ancora più vibrante. Non è solo una notte bianca: è un invito a vivere il cuore dell’estate con energia e divertimento, in un luogo dove ogni dettaglio diventa parte di un palcoscenico sotto le stelle.

Musica e spettacoli per un’estate tutta da vivere al Santangelo Outlet Village

Le Notti Bianche 2024 segnano un ritorno deciso alla socialità vera: musica, arte e spettacoli accendono le serate, facendo del Santangelo Outlet Village un punto di riferimento culturale e di svago per tutta la costa adriatica. Ogni appuntamento ospiterà performance live di generi diversi, per soddisfare gusti variegati e coinvolgere un pubblico ampio, fatto di famiglie, giovani e turisti.

Le vie del villaggio si trasformano in veri e propri palcoscenici. Artisti, band e DJ si alternano, mescolando suoni e atmosfere. A impreziosire il programma ci sono anche spettacoli itineranti e performance di artisti di strada, che regalano sorprese a chi passeggia tra le boutique aperte fino a notte fonda. L’obiettivo è chiaro: trasformare ogni serata in un’esperienza da vivere insieme, fatta di spontaneità e divertimento.

Questa formula di intrattenimento gratuito risponde al desiderio di tornare a stare insieme dopo anni difficili e sostiene anche l’attrattività turistica di una zona che in estate richiama migliaia di visitatori. L’evento diventa così un motore per l’economia locale, dando una mano a commercianti e artigiani del territorio.

Negozi aperti fino a mezzanotte e nuove aperture per uno shopping più lungo e vario

Le Notti Bianche 2024 non sono solo divertimento. I negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte, offrendo la possibilità di fare acquisti con orari più flessibili e scoprire offerte, novità e prodotti esclusivi. Questo orario prolungato risponde alle esigenze di chi cerca occasioni per lo shopping serale, sempre più richieste.

In più, quest’anno il villaggio si arricchisce di nuove attività commerciali, ampliando la gamma di proposte. Dai brand di moda agli accessori, fino ai servizi, l’offerta si fa più ampia e variegata, con un occhio di riguardo anche ai prodotti ecosostenibili e innovativi.

La combinazione tra negozi aperti fino a tardi e intrattenimento di qualità crea una formula vincente: passare una serata al Santangelo Outlet Village significa unire il piacere dello shopping a quello di socializzare e divertirsi. Le famiglie trovano spazi adatti ai bambini, i giovani hanno un luogo dove incontrarsi la sera, mentre i turisti possono prolungare la loro permanenza con attività di livello.

Un concorso per coinvolgere i visitatori e premiare la fedeltà

Tra le novità di quest’anno c’è il ritorno di un concorso pensato per coinvolgere direttamente chi partecipa alle Notti Bianche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Basta raccogliere punti o scontrini nei negozi aderenti per entrare in gioco, collegando così acquisti e divertimento.

Il concorso è uno stimolo importante per attirare più visitatori e incentivare gli acquisti in un momento di ripresa economica. I premi in palio valorizzano la permanenza nel villaggio: voucher per lo shopping, accessi a eventi esclusivi o pacchetti esperienziali legati al territorio.

L’iniziativa rafforza il legame tra clienti e commercianti, invitando a scoprire tutte le sfaccettature del Santangelo Outlet Village. Allo stesso tempo, crea un flusso continuo di persone che partecipano attivamente, contribuendo a un clima di festa e cultura commerciale. Il concorso, quindi, non è solo intrattenimento, ma anche un motore di sviluppo per il territorio.

Le Notti Bianche al Santangelo confermano così il loro ruolo di protagoniste nell’estate 2024 della costa adriatica, offrendo un mix di shopping, musica e opportunità capace di trasformare le serate estive in momenti di cultura e socialità, sempre con un occhio alla sicurezza e all’accessibilità.