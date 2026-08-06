Esami Maturità 2024: Sud Italia domina con la Campania prima per 100 e lode, supera Lombardia

In Campania, l’ultima tornata di diplomi ha riservato una sorpresa: aumentano i ragazzi che chiudono il percorso scolastico con il massimo dei voti. Un dato che fa discutere, soprattutto se si pensa alle difficoltà delle prove Invalsi 2024, notoriamente impegnative. Nel cuore del Sud, dove spesso la scuola fa i conti con carenze strutturali e divari storici rispetto al Nord, cresce il numero di studenti che brillano. Dietro questi numeri ci sono insegnanti che non mollano, ragazzi determinati e scuole capaci di fare la differenza. Ma cosa sta davvero cambiando?

Prove Invalsi e realtà meridionale: un bilancio tra luci e ombre

Le prove Invalsi sono uno degli strumenti principali per valutare le competenze in italiano, matematica e inglese degli studenti alla fine del ciclo scolastico. Nel 2024, ancora una volta, il Sud si è trovato a inseguire il Nord, con risultati inferiori soprattutto nella comprensione del testo e nelle abilità logico-matematiche. Numeri che da tempo raccontano di scuole meno attrezzate, famiglie con meno risorse e un accesso all’istruzione non sempre omogeneo.

Le regioni meridionali, inoltre, devono fare i conti con tassi più alti di abbandono scolastico e un tessuto economico meno favorevole all’educazione. Eppure, quest’anno emerge un dato nuovo e sorprendente: cresce il numero di diplomati con lode, segno che, nonostante le prove più impegnative, c’è chi riesce a distinguersi con risultati eccellenti.

Campania: dove i diplomi con lode volano in alto

In Campania questo fenomeno è particolarmente evidente. I dati ufficiali mostrano un aumento significativo della percentuale di studenti che raggiungono il diploma con lode, portando la regione ai primi posti del Mezzogiorno e non lontano dalle performance delle regioni più ricche del Nord. Dietro questo risultato ci sono scuole che hanno puntato su programmi di potenziamento, attività extrascolastiche e sostegno mirato agli studenti più brillanti.

Le scuole campane hanno lavorato su più fronti: rafforzando le competenze di base, migliorando le metodologie didattiche e moltiplicando le iniziative per motivare gli studenti e sviluppare i loro progetti personali. Non sono mancati nemmeno momenti di collaborazione con le realtà produttive locali, per avvicinare l’esperienza scolastica al mondo del lavoro.

Questo aumento di diplomi con lode non è solo un numero da statistica. È la dimostrazione che, anche in territori con problemi socio-economici, alcune scuole riescono a offrire un percorso di qualità. Un segnale che le difficoltà strutturali possono essere superate con interventi mirati e una progettualità attenta alle esigenze dei ragazzi.

Anche Puglia, Calabria e Sicilia sulla strada del miglioramento

Non è solo la Campania a mostrare segnali di crescita. Puglia, Calabria e Sicilia registrano anch’esse un aumento dei diplomati con lode, seppur con numeri più contenuti. Le scuole di queste regioni adottano strategie simili: corsi di recupero, tutoraggio personalizzato, uso di nuove tecnologie didattiche e interventi per garantire continuità educativa tra i diversi ordini scolastici.

Anche il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità locali si rivela fondamentale per spingere gli studenti a mantenere alta la motivazione e l’ambizione.

Questo clima di miglioramento si inserisce in un quadro nazionale in cui, da un lato, la preparazione generale non sempre soddisfa le aspettative, dall’altro si registra un aumento delle eccellenze proprio nelle zone più sfidanti del Paese. Una realtà che apre riflessioni importanti sulle politiche educative e sugli investimenti necessari per valorizzare le risorse umane nel Sud.

Il ruolo della famiglia e della cultura nel successo scolastico al Sud

Dietro la crescita dei diplomi con lode non ci sono solo miglioramenti nelle scuole. Anche l’ambiente sociale e culturale gioca un ruolo decisivo nel rendimento e nella motivazione degli studenti. Studi e dati confermano che quando famiglie e comunità si impegnano attivamente, si crea un clima favorevole allo studio e alla crescita personale.

Nel Sud, dove il legame familiare e la rete sociale sono particolarmente forti, iniziative che rafforzano questo senso di appartenenza e sostegno sembrano dare una spinta positiva ai ragazzi. Spesso le scuole organizzano laboratori, incontri e progetti che coinvolgono la società civile, tessendo una rete di relazioni che sostiene il percorso formativo.

Inoltre, interventi mirati che migliorano la percezione del valore della scuola e l’orientamento verso il futuro hanno aiutato a far crescere l’attenzione all’eccellenza. Famiglie e giovani sembrano determinati a lasciare alle spalle vecchi stereotipi legati alle difficoltà e a costruire un futuro solido grazie alla formazione. Questo spiega in parte l’aumento dei riconoscimenti ufficiali come il diploma con lode, simbolo di un impegno serio e riconosciuto a livello istituzionale.