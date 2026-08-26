Statale 130 verso la sicurezza: via libera unanime per eliminare gli incroci a raso con intervento da 330 milioni

La Statale 130, tra Elmas e Decimomannu, sta per cambiare volto. Dopo anni di promesse rimaste sulla carta, la Regione ha finalmente dato il via libera al progetto di messa in sicurezza di quel tratto critico. La decisione è arrivata all’unanimità, durante una conferenza di servizi che ha segnato un punto di svolta concreto per il traffico nell’area metropolitana di Cagliari. Chi guida su quella strada sa bene quanto sia necessario intervenire: incidenti frequenti e ingorghi continui hanno reso la Statale un vero incubo quotidiano. Ora si apre una speranza concreta per milioni di automobilisti, che potranno affrontare il percorso con più tranquillità e meno rischi.

Ok unanime in conferenza: cosa prevede il progetto

Nei giorni scorsi, la Regione Sardegna ha riunito in conferenza di servizi tutti gli enti coinvolti: Anas, amministrazioni locali, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. È arrivato un via libera unanime al progetto esecutivo per mettere in sicurezza la Statale 130, nel tratto tra Elmas e Decimomannu. Un pezzo di strada fondamentale, che collega l’aeroporto di Cagliari al resto del territorio, e che da tempo presenta problemi di sicurezza.

Il piano prevede una serie di lavori importanti: nuovi spartitraffico centrali per evitare incidenti frontali, corsie riviste con segnaletica aggiornata, sistemi elettronici per monitorare e gestire il traffico, e miglioramenti nei raccordi con le strade secondarie. Tutto pensato per rendere il percorso più sicuro e scorrevole, soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico diventa un problema serio.

L’approvazione compatta dimostra quanto sia urgente questo intervento e quanto gli enti siano allineati sulla strategia da seguire. Ora si passerà alle fasi burocratiche successive, ma il passo avanti è significativo per la programmazione delle infrastrutture regionali.

Sicurezza e viabilità: cosa cambia per gli automobilisti

Questi lavori potrebbero cambiare davvero la vita di chi ogni giorno guida nell’area metropolitana di Cagliari. La Statale 130, in particolare tra Elmas e Decimomannu, è una delle strade più trafficate e più a rischio incidenti in Sardegna. Il progetto nasce proprio per affrontare queste criticità.

Nel dettaglio, gli spartitraffico centrali limiteranno il rischio di scontri frontali, spesso causati da sorpassi azzardati. Le corsie saranno ridisegnate e la segnaletica migliorata per aiutare gli automobilisti a orientarsi meglio, evitando frenate improvvise e pericoli. Inoltre, la tecnologia permetterà un controllo continuo del traffico, così da intervenire subito in caso di incidenti o rallentamenti.

Considerando che ogni giorno migliaia di veicoli percorrono questa strada, la riduzione degli incidenti avrà un impatto positivo sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione. Di conseguenza, spostarsi sarà più veloce e meno stressante.

Un nodo chiave per lo sviluppo dell’area metropolitana

Il tratto tra Elmas e Decimomannu è un punto strategico della viabilità della Città Metropolitana di Cagliari. Collega l’aeroporto internazionale di Elmas con la zona industriale e commerciale di Decimomannu, e supporta un traffico intenso, fatto di pendolari e mezzi pesanti.

Con la crescita della popolazione e delle attività commerciali, la viabilità esistente è diventata insufficiente a gestire il volume di traffico. La messa in sicurezza della Statale 130 risponde anche a questa esigenza, guardando a uno sviluppo sostenibile del territorio.

Il progetto si inserisce in una strategia regionale più ampia, che punta a rendere le infrastrutture primarie più moderne e sicure. Questo aiuterà a sostenere l’economia locale, migliorare l’accesso ai servizi e facilitare gli scambi commerciali. La Regione dimostra così di voler accelerare le opere pubbliche utili alla cittadinanza.

Prossimi passi e tempi per l’avvio dei lavori

Con il via libera unanime, il progetto entra ora in una fase decisiva. Nei prossimi mesi si completeranno le procedure per assegnare gli appalti alle imprese che realizzeranno i lavori.

Secondo quanto riferito dai responsabili regionali, i cantieri potrebbero aprire entro la fine dell’anno, rispettando tutte le norme di sicurezza e tutela ambientale. Il cronoprogramma prevede di concludere i lavori entro il 2025, con i primi miglioramenti visibili già nel corso del primo anno.

Parallelamente, sarà avviato un piano di comunicazione per informare gli automobilisti sulle modifiche in corso e sulle eventuali limitazioni temporanee. Gli enti locali stanno lavorando per ridurre al minimo i disagi, pianificando percorsi alternativi e potenziando i trasporti pubblici.

L’impegno congiunto e la chiarezza nei passaggi amministrativi lasciano ben sperare in una rapida realizzazione dell’opera, che rappresenta finalmente un cambio di passo per la viabilità nell’area metropolitana di Cagliari.