Pnrr, Comuni protagonisti con 24,5 miliardi gestiti: il bilancio finale a pochi giorni dalla conclusione

A meno di un mese dalla scadenza del PNRR, i numeri cominciano a parlare chiaro. Nel cuore di Milano, a Palazzo Marino, una commissione ha passato al setaccio dati e bilanci, lasciando cadere ogni velo di retorica. Non si tratta più di promesse, ma di cifre concrete: spese effettuate, ritardi accumulati, risultati raggiunti. Il quadro che ne esce è tutt’altro che uniforme.

Alcune missioni procedono a ritmo serrato, altre arrancano dietro ostacoli che sembrano insormontabili. Eppure, considerata la tempesta che ha attraversato il Paese — dalla pandemia alle complicazioni burocratiche — i progressi ottenuti sorprendono. Con il traguardo a portata di mano, la pressione aumenta: ora la partita si gioca sul filo del rasoio.

Spesa PNRR, chi accelera e chi resta indietro

Durante l’incontro a Palazzo Marino sono stati messi sul tavolo i dati aggiornati a maggio 2024. Il totale stanziato è oltre i 200 miliardi, divisi in sei missioni: dalla digitalizzazione alla transizione ecologica, fino alle infrastrutture territoriali.

In generale, si è speso circa il 75% delle risorse. Digitalizzazione e transizione ecologica guidano la classifica, con tassi di utilizzo che superano l’80%. In particolare, la digitalizzazione ha fatto leva su progetti innovativi in sanità e scuola. Anche le energie rinnovabili e la bonifica di vecchie aree industriali hanno visto buoni passi avanti.

Dall’altra parte, la mobilità sostenibile fatica ancora, con solo il 60% dei fondi utilizzati, frenata da ritardi burocratici legati ai piani di sviluppo. Le infrastrutture territoriali mostrano un andamento irregolare, con diversi progetti ancora bloccati.

Con la scadenza ormai alle porte, la pressione cresce: enti locali e centrali sono chiamati a chiudere rapidamente le pratiche e completare i lavori.

Burocrazia, il vero scoglio negli ultimi mesi

A pochi giorni dalla fine del piano, emergono chiaramente le difficoltà che hanno rallentato l’attuazione. Il nodo più grosso resta la burocrazia, con tempi di approvazione e rendicontazione più lunghi del previsto.

Molti comuni e regioni hanno dovuto fare i conti con la mancanza di personale formato per gestire i fondi europei, la complessità di far dialogare norme nazionali e comunitarie e carenze amministrative in vari territori. Non sono mancati ritardi nei bandi e nelle gare d’appalto, che hanno spostato in avanti le scadenze.

Nonostante tutto, in questa fase finale si vede un’accelerazione: enti più organizzati stanno semplificando le procedure e centralizzando il controllo sui progetti. Questo ha permesso di recuperare terreno, evitando che il rush finale si trasformasse in spreco.

Anche il Governo è intervenuto con norme ad hoc per snellire le procedure, puntando a concludere in fretta ma senza rinunciare a qualità e trasparenza. Se funzioneranno, queste misure potrebbero cambiare il passo.

Il PNRR si vede sul territorio e nella vita di tutti i giorni

Il vero banco di prova del PNRR è l’impatto concreto sui territori e sulle persone. Dalla Lombardia alla Sicilia, sono partiti cantieri per riqualificare città, potenziare la rete digitale e promuovere una mobilità più sostenibile.

In sanità, ospedali modernizzati e nuovi strumenti digitali stanno cambiando il modo di lavorare. Nelle scuole, infrastrutture rinnovate e tecnologie all’avanguardia stanno trasformando l’esperienza degli studenti.

Sul fronte del lavoro, gli investimenti hanno aperto nuove opportunità soprattutto nell’edilizia sostenibile e nelle energie verdi. Questo ha dato una spinta all’economia locale e rafforzato la coesione sociale in zone colpite dalla crisi.

Ma non tutto è uniforme: alcune regioni, specialmente nel Sud, arrancano ancora, con ritardi e difficoltà a partire. La causa principale è una minor capacità amministrativa e la difficoltà a coinvolgere investitori privati in aree più fragili.

Il PNRR resta un’occasione storica per il Paese, ma il risultato finale dipenderà dal completamento e dall’effettivo impatto sul territorio.

Dopo il PNRR: la sfida è non fermarsi qui

Con la fine del 2024 si chiude una fase, ma non la necessità di investire e riformare. Il Paese dovrà prendersi cura di quanto è stato realizzato, mantenendolo efficiente e aggiornandolo continuamente in base a nuove esigenze.

Serve un sistema di monitoraggio solido per evitare sprechi e ritardi in futuro. Gli esperti sottolineano l’importanza di far dialogare meglio le istituzioni, di formare costantemente il personale e di migliorare la capacità di pianificazione locale.

Il PNRR lascia un bagaglio di insegnamenti preziosi per gestire al meglio i prossimi fondi europei, da React EU al nuovo quadro finanziario settennale. Questa scadenza non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso che dovrà puntare a consolidare e sviluppare, con un occhio attento alla qualità sociale e ambientale.