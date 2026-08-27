Addio a Yayoi Kusama, l’icona giapponese dell’arte contemporanea e regina dei pois a 97 anni

Polka dots forever era il suo mantra. Yayoi Kusama, l’artista giapponese che ha trasformato i pois in un linguaggio universale, si è spenta a 97 anni. Non era solo la regina delle installazioni caleidoscopiche, come le sue celebri Infinity Mirror Rooms, ma una figura che ha attraversato il Novecento e l’inizio del nuovo millennio con una forza incrollabile. Dietro quei cerchi perfetti si nascondevano lotte personali, tra una mente fragile e un’arte che sfidava i confini. Kusama non ha solo cambiato l’arte contemporanea: ha lasciato un’eredità che pulsa ancora, viva e vibrante, tra chi la conosce e chi ha solo ammirato da lontano.

Dagli inizi in Giappone alla ribalta internazionale

Nata nel 1929 in Giappone, Kusama ha mostrato fin da giovane un talento fuori dal comune. Negli anni ’50 si è trasferita a New York, dove ha trovato terreno fertile per far crescere la sua arte in modo rivoluzionario. Il suo segno distintivo? L’uso ossessivo di pois e motivi ripetuti, che ha catturato subito l’attenzione di critici e collezionisti. In quegli anni si è trovata a dialogare con correnti come il minimalismo e la pop art, portando però qualcosa di unico nel panorama artistico.

Non si è limitata alla pittura: Kusama ha sperimentato sculture, performance e ambienti immersivi, anticipando tendenze che oggi sembrano scontate. La sua arte univa estetica e coinvolgimento emotivo, aprendo la strada a nuovi modi di vivere l’esperienza artistica. Le mostre internazionali hanno consolidato il suo nome, attirando sempre più ammiratori e sostegno.

La dura lotta contro i plagi e le imitazioni

Con la fama sono arrivati anche i problemi: Kusama ha dovuto affrontare un’ondata di plagi. Molte delle sue opere sono state riprodotte e vendute senza il suo consenso, mettendo a rischio la sua integrità artistica e i suoi diritti. Pois e motivi geometrici, così riconoscibili, sono stati spesso sfruttati in modo improprio, sia nel commercio che nell’arte.

La battaglia legale è stata dura, ma Kusama ha usato questa esperienza per sensibilizzare sul valore di proteggere l’arte originale. Dietro il colore e il gioco c’è sempre stato un rigore che ha difeso con forza, per tutelare un patrimonio artistico prezioso e unico.

Malattia mentale e arte: un legame profondo

Un capitolo meno noto ma fondamentale nella vita di Kusama riguarda la sua lunga convivenza con problemi di salute mentale. Per anni ha scelto il ricovero volontario in strutture psichiatriche, un’esperienza che ha influenzato profondamente la sua arte. Da qui nascono riflessioni sull’infinito, sulla percezione e sulla ripetizione.

Le sue installazioni, in particolare le Infinity Mirror Rooms, trasmettono sensazioni che rimandano a stati psicologici complessi. Lo spazio che si moltiplica all’infinito rispecchia le sue ossessioni e visioni, offrendo a chi osserva un viaggio emotivo e spaziale unico. Questo intreccio tra arte e malattia ha fatto di Kusama non solo una grande artista, ma anche una voce capace di raccontare storie intense e universali.

Kusama, l’artista donna più venduta al mondo

Negli ultimi anni Kusama ha raggiunto anche traguardi commerciali senza precedenti. Oggi è riconosciuta come l’artista donna più venduta al mondo, un dato che non parla solo di numeri, ma della crescente attenzione verso le donne nell’arte contemporanea. Le sue opere sono presenti nei musei e nelle collezioni private più importanti, e nelle aste internazionali raggiungono cifre da record.

Questo successo di mercato si affianca a riconoscimenti istituzionali e a mostre di grande richiamo, che l’hanno trasformata in una vera star globale. Kusama ha saputo parlare con un linguaggio visivo diretto ma complesso, conquistando pubblico di ogni tipo, dagli esperti ai neofiti. La sua eredità commerciale dimostra la forza di un’arte capace di superare confini e tempi, creando uno stile unico e riconoscibile.