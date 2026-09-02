Raduno Fiat 500 ad Alghero: l’evento colorato del weekend 5-6 settembre sulla Riviera del Corallo

Sabato 5 e domenica 6 settembre, le strade di Alghero si trasformeranno in un palcoscenico d’altri tempi. Le Fiat 500 d’epoca, simboli di un’epoca che non vuole essere dimenticata, torneranno a sfilare, catturando gli sguardi e i cuori di chi le ama. Non è solo una mostra: è un raduno che da undici anni raduna appassionati da ogni parte d’Italia e oltre, trasformando la città catalana in un museo a cielo aperto dove ogni curva racconta una storia.

Undici anni di storia su quattro ruote

Il raduno “Città di Alghero” spegne undici candeline con un programma che celebra la storia e lo stile di una delle auto italiane più amate di sempre. Le Fiat 500, conosciute in passato anche come “Topolino” nelle versioni più antiche, sono simbolo di mobilità popolare e design semplice ma efficace, soprattutto nella seconda metà del Novecento. All’evento arrivano proprietari da tutta Italia con modelli che raccontano decenni di evoluzione tecnica e di costume.

Svolgendosi sul lungomare, il raduno non è solo una mostra statica: diventa un’occasione per scambiare esperienze e consigli tra appassionati. Le strade si riempiono di curve morbide e colori pastello, con le 500 che sembrano riportare indietro il tempo, tra sorrisi e aneddoti di chi le guida e le visita. Ogni auto è un piccolo gioiello, frutto di restauri meticolosi e personalizzazioni che ne rendono unica la storia.

Due giorni di motori, cultura e incontri

Il programma della due giorni è fitto di appuntamenti. Sabato 5 settembre, le vetture cominceranno ad arrivare fin dalla mattina, per poi sfilare nel pomeriggio lungo le vie principali, toccando piazze storiche e il lungomare. Il pubblico potrà ammirare da vicino le auto, mentre la giuria assegnerà premi alle vetture più originali e ben conservate.

Domenica 6, invece, è in programma una visita guidata in alcuni luoghi di interesse culturale, con le Fiat 500 protagoniste in scenari di grande valore storico e architettonico. Chi vuole potrà seguire workshop dedicati al restauro e alla manutenzione di queste auto, un momento prezioso per chi tiene viva la passione per i dettagli meccanici.

Gli organizzatori hanno pensato anche a spazi per incontri tra collezionisti e ricambisti, facilitando lo scambio di pezzi rari e introvabili. Nel frattempo, sul lungomare, saranno allestiti punti di ristoro e aree relax, per rendere la giornata piacevole anche a chi non è un esperto di motori.

Un evento che fa rivivere la storia e il territorio

Il raduno va ben oltre la semplice esposizione di auto d’epoca: è un modo per tenere viva la memoria della Fiat 500 e del suo ruolo nella storia industriale e sociale del nostro Paese. La partecipazione sempre alta dimostra quanto sia forte l’interesse per le tradizioni meccaniche e per la cultura della mobilità vintage.

Inoltre, questa manifestazione aiuta a mettere in luce la Riviera del Corallo, promuovendo Alghero come città attenta alla cultura e agli eventi dedicati alle passioni di nicchia. Grazie al sostegno di associazioni locali, enti pubblici e club di appassionati, il raduno cresce ogni anno, consolidando una rete che punta a renderlo sempre più importante.

Non va poi dimenticato l’impatto economico: la presenza di visitatori e proprietari da fuori regione muove le strutture ricettive, i ristoranti e i negozi locali. Nel cuore della città, le strade si trasformano in un palcoscenico dove passato e presente si incontrano, e ogni curva della Fiat 500 racconta un pezzo della nostra storia.