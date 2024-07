Arrivano gli influencer finanziari, cosa fanno e come riconoscere i profili davvero utili

Gli influencer finanziari stanno spopolando su Instagram, ecco il segreto del loro successo e chi iniziare a seguire per restare aggiornati

I social, ad oggi, sono uno strumento importantissimo per fare informazione. Offrono la possibilità di comunicare in modo diretto, semplificando anche tematiche che solitamente risultano criptiche e di difficile comprensione.

Il mondo finanziario ad esempio si dimostra criptico per chi non è del settore, soprattutto in Italia dove le statistiche dimostrano che vi è molta disinformazione a riguardo. Ecco, quindi, che avere una persona che ci spiega numeri, regole e aspetti burocratici in modo semplice e diretto sui social ci sembra un miraggio.

Instagram pullula di giovani influencer che si prefiggono questo obiettivo, ovvero rendere comprensibile e semplice ciò che per sua natura potrebbe risultate oscuro ai non addetti ai lavori.

Un nuovo modo di intendere gli influencer

Siamo abituati a pensare che gli influencer si occupino solo di moda, make up e vestiti. Ma se non fosse davvero così?

Il fenomeno degli influencer ha preso ormai proporzioni globali spaziando tra settori anche molto distanti tra loro. Dalla cucina ai viaggi, dalla sostenibilità alla finanza, ormai possiamo scegliere la nostra “persona di riferimento” rispetto a qualsiasi tematica ci venga in mente.

La preparazione tecnica e la capacità di comunicazione di molti influencer nel mondo sta portando a rivalutare il fenomeno dell’influencer marketing, spesso associato soltanto ad una posizione di facciata, dove l’apparenza vale più del contenuto. Quando si tratta di influencer finanziari è proprio il contenuto ad essere messo al centro.

Da YouTube ad Instagram, fino ad approdare su TikTok, il mondo della finanza ha spopolato sui social.

Chi iniziare a seguire per scoprire di più sul mondo della finanza

Ecco chi sono gli influencer finanziari che vi consigliamo di seguire per rimanere aggiornati su ogni aspetto relativo a questo complesso settore, che finalmente diventa fruibile e comprensibile anche a noi comuni mortali.

Filippo Cossetti : docente e formatore in ambito economico e finanziario oltre che consulente aziendale, è molto attivo su Facebook e LinkedIn.

: docente e formatore in ambito economico e finanziario oltre che consulente aziendale, è molto attivo su Facebook e LinkedIn. Leonardo Pinna : giovane carismatico professionista del settore, aiuta i giovani ad avvicinarsi al mondo del risparmio e degli investimenti.

: giovane carismatico professionista del settore, aiuta i giovani ad avvicinarsi al mondo del risparmio e degli investimenti. Andrea Unger : esperto di trading e criptovalute, nonché campione del mondo di Trading per ben quattro anni, è un membro onorario della Società Italiana Analisi Tecnica a cui piace comunicare. Potete iniziare a seguirlo sul suo profilo Facebook o Instagram.

: esperto di trading e criptovalute, nonché campione del mondo di Trading per ben quattro anni, è un membro onorario della Società Italiana Analisi Tecnica a cui piace comunicare. Potete iniziare a seguirlo sul suo profilo Facebook o Instagram. Io Investo sfc: profilo molto seguito sia su YouTube che su Instagram, permette di rimanere aggiornati sulle ultime novità di settore e di scaricare materiali utili per il proprio bagaglio di cultura finanziaria. In più, offre anche programmi di consulenza.

Riuscire a rendere fruibili argomenti complessi attraverso contenuti ben fatti sui social è senza ombra di dubbio un dono prezioso da non sottovalutare, nonché una chiave di volta importante per il mondo degli influencer: il pubblico vuole sempre di più essere informato e sempre meno influenzato, perciò risultare autorevoli e attendibili è l’unico modo per non annegare in un mondo di molti opinionisti e pochi esperti.