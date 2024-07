Rendi la tua casa il luogo perfetto per l’estate: come installare una piscina senza permessi anche in poco spazio

Vorresti dare un tocco in più al tuo giardino senza spendere troppo, ma non sai come fare? Ecco come installare una piscina senza permessi.

Sì, è vero, quest’anno si è fatta attendere molto più del solito, la bella stagione. Tuttavia, sembra che oramai il sole e il caldo abbiano deciso di prendere il sopravvento su pioggia e freddo. Per questo motivo, siamo tutti ufficialmente pronti a dare il via alla nostra estate 2024.

Il primo pensiero che ci viene in mente in relazione a questo periodo dell’anno è senza dubbio il relax, cosa che, a sua volta, non può che richiamare il concetto di vacanza. Aspettiamo tutto l’anno di poter prendere una pausa dall’estenuante routine quotidiana, e le ferie estive, si sa, sono sempre l’occasione perfetta per farlo.

Come installare una piscina senza permessi

Questa volta, però, a causa del tempo incerto, è possibile che alcuni di noi non abbiano ancora effettuato alcuna prenotazione. E ancora: c’è chi proprio non può assentarsi dal luogo di lavoro. Oppure, chi vorrebbe tanto concedersi qualche giorno di svago, ma non è riuscito a mettere da parte abbastanza soldi per partire in serenità.

Esistono molte situazioni di questo tipo, più di quante ne possiamo immaginare. Ma non per questo bisogna rassegnarsi e rinunciare alle vacanze. Se si possiede un giardino, infatti, ci sono dei casi in cui è possibile installare delle piscine senza bisogno di chiedere alcun permesso. Come? Scopriamolo insieme.

È oramai cosa nota quanto sia dispendioso e complicato installare a casa propria una piscina interrata. Come prima cosa, ovviamente, bisogna richiedere gli appositi permessi, e una volta ottenuti, è necessario affidarsi a professionisti del settore per far sì che il lavoro venga effettuato a norma, e a regola d’arte. Se le proprie possibilità non permettono di adempiere a tutto questo, non significa dover rinunciare ad avere una piscina personale.

In questi casi, per arginare il problema, è possibile ricorrere alle cosiddette piscine stagionali removibili. Esistono, infatti, delle strutture che, come ci suggerisce il nome stesso, possono essere montate nel periodo estivo e rimosse in quello invernale. Ciò vuol dire che esse non richiedono alcuna modifica del terreno, ed essendo considerate come elementi di arredo da giardino, non richiedono alcun permesso.

Ne esistono di diversi tipi, forme, e dimensioni, da scegliere in maniera personale in base alle proprie esigenze, allo spazio che si ha a disposizione, e al numero approssimativo di persone che potrebbero fare uso della piscina anche tutte insieme. Per acquistarne una possiamo recarci in un qualsiasi negozio specializzato nella vendita di arredamento da esterni.

In alternativa, è possibile anche prendere la nostra piscina on line, dove i prezzi, ovviamente, variano a seconda del modello che scegliamo, e possono andare da un minimo di 90,00/100,00 € fino a un massimo di circa 2.000,00 €.