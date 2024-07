Scoprire in modo semplice e sicuro se una persona ha debiti: come fare e perché è importante

C’è un modo molto semplice per scoprire se una persona ha debiti: ecco come fare e perché è importante sapere la verità.

Il caso più comune quando si ha necessità di scoprire con esattezza come è composto il patrimonio di una persona riguarda l’eredità, dove è molto importante conoscere eventuali debiti prima di accettare di essere erede. In questo caso è fondamentale valutare ogni cosa.

L’eredità però non è l’unica soluzione in cui bisogna scoprire i debiti altrui. È una ricerca che può essere fatta prima di aprire un conto corrente cointestato, ma anche comprendere la sua affidabilità nel caso in cui si debba procedere alla concessione di un prestito tra privati così come per l’acquisto di un bene in comproprietà. Dunque, i motivi sono tanti e ci sono dei metodi legali per agire e avere tutte le informazioni necessarie del caso.

Come scoprire i debiti degli altri in modo legale

Pretendere dal diretto interessato i documenti in cui si attesti la sua posizione debitoria è il metodo più semplice e meno arzigogolato. Ma non sempre è possibile, per fortuna però ci sono altri metodi funzionali che aiutano la causa e fanno luce di tutto il patrimonio del soggetto in questione.

La prima azione da compiere per scoprire se una persona ha dei debiti è quella di consultare il registro protesti. Parliamo di un registro nel quale vengono annotati i soggetti che non hanno effettuato il pagamento di assegni, cambiali o vaglia cambiari, per questo motivo è stato emesso un atto per la riscossione che prende il nome di protesto. La visione dei registri è aperta a tutti i cittadini e bisogna recarsi all’ufficio Protesti della Camera di Commercio oppure sul sito web dedicato.

Tra le opzioni c’è anche la possibilità di fare una visura catastale che consente di conoscere i beni immobili di cui il soggetto è o è stato proprietario. In questo modo si possono scoprire eventuali pignoramenti o cause di contestazione della proprietà, ma pure l’assenza di beni che potrebbe destare sospetti. C’è la possibilità di fare una visura ipotecaria così da sapere se sui beni c’è un’ipoteca, così da sapere se un bene è pignorabile e agire di conseguenza. In entrambi i casi bisogna rivolgersi alla Conservatoria dei registri immobiliari o sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

È necessario fare richiesta al tribunale per chi vuole conoscere pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi di una persona. La domanda deve essere motivata. Alla fine si può anche consultare il registro fallimentare per scoprire le eventuali sentenze di fallimento. È una richiesta che in genere viene fatta da chi è interessato all’attività imprenditoriale.