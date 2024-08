Flat Tax raddoppiata ma non per tutti: quali sono i contribuenti che possono beneficiarne

Una delle misure più divisive per la politica: la Flat Tax. Nel 2024, però, cambia tutto: ecco quali sono i nuovi limiti e chi può usufruirne

Il regime della Flat Tax, che prevede una tassazione semplificata con un’aliquota fissa, vedrà un sostanziale incremento nel 2024. La nuova misura, annunciata di recente, vede raddoppiare il limite di reddito per accedere a questo regime agevolato, ampliando significativamente la platea dei contribuenti che potranno beneficiarne. Entriamo nel dettaglio su quanto previsto dal Governo.

Si parla spesso e ciclicamente della Flat Tax. E il dibattito attorno a questa misura è sempre molto controverso e polarizzato sotto il profilo politico. Per il centrodestra, infatti, si tratta di una importante misura per snellire il sistema fiscale italiano, e per non gravare, in particolare, sui professionisti. Era, infatti, una misura molto cara a Silvio Berlusconi, per anni leader di Forza Italia e capo dello schieramento conservatore.

D’altro canto, l’ala più progressista, quella del centrosinistra (cui, negli ultimi anni, si è aggiunto il Movimento 5 Stelle) considera la flat tax una misura iniqua, un “regalo” ai più ricchi, a discapito di chi, invece, è in maggiore difficoltà. E sappiamo bene quanto, in questo periodo, l’Italia patisca grandi difficoltà economiche. Secondo il centrosinistra, infatti, chi guadagna di più dovrebbe pagare più imposte e, viceversa, bisognerebbe alleggerire ciò che devono allo Stato le persone più povere. Ma, oggi, il Governo presieduto da Giorgia Meloni tira dritto. Ecco, allora, come cambia la Flat Tax in questo 2024.

La Flat Tax raddoppia: qual è il nuovo limite e chi può usufruirne

Attualmente, la flat tax si applica a coloro che possiedono un reddito annuo inferiore a 65.000 euro. Con l’adeguamento previsto, questo limite sarà innalzato a 130.000 euro. Questo cambiamento mira a semplificare la vita fiscale di un numero maggiore di professionisti e piccole imprese, offrendo loro vantaggi in termini di riduzione burocratica e alleggerimento del carico fiscale.

La misura interesserà principalmente liberi professionisti, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi che, fino ad ora, erano esclusi dal regime semplificato a causa dei limiti di reddito. Con l’aumento della soglia di reddito, questi contribuenti potranno beneficiare di una tassazione più vantaggiosa e di una riduzione dei costi amministrativi e contabili.

Il raddoppio della Flat Tax rappresenta una mossa strategica per stimolare l’economia e incentivare la crescita delle piccole e medie imprese. Gli esperti ritengono che questo intervento possa favorire una maggiore adesione al regime, contribuendo a un ambiente fiscale più favorevole e sostenibile per un ampio gruppo di contribuenti.