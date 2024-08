Beautiful anticipazioni, R.J. fa un’importante rivelazione dopo il ritorno

Beautiful, gli spoiler ci svelano che R.J. fa una rivelazione fondamentale dopo il suo ritorno. Ecco che cosa accadrà.

Nelle scorse puntate di Beautiful, abbiamo assistito a tutta una serie di importanti colpi di scena, che hanno avuto a che fare in primis col personaggio di Sheila Carter, e poi anche di Hope Logan.

Nelle ultime puntate, infatti, si era conclusa definitivamente la fuga di Sheila, arrestata dopo una grande collaborazione tra Bill Spencer e Ridge Forrester. Bill, infatti, ha finto per mesi di essere innamorato di Sheila e di voler addirittura sposarla, per fare in modo che lei potesse fidarsi di lui e farle confessare tutte le sue malefatte. Nel momento in cui lei ha infine rivelato a Bill i suoi segreti, è finita in prigione. In casa del magnate c’erano moltissime microspie, per cui le confessioni di Sheila erano registrate.

Dopo la cattura, la donna è finita dapprima in ospedale, dove suo figlio Finn l’ha salvata, e poi in prigione. Nel frattempo, Hope e Thomas sono tornati a lavorare assieme e, complice un fraintedimento, Liam si è infuriato moltissimo e il loro matrimonio è in crisi. Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Beautiful, il ritorno di RJ: cosa svelerà ai genitori

Negli episodi che andranno in onda dal 2 all’8 settembre 2024 su Canale 5, Bill e Taylor andranno a trovare Sheila in carcere.

Bill farà notare a Sheila tutto il male commesso, e Taylor farà lo stesso, rinfacciandole quanto fatto alla sua famiglia, ma alla donna non importa nulla e giura che non si arrenderà. Intanto, Deacon va in prigione ed è triste per aver tradito Sheila, dopodiché le dice che la ama. Ma la donna, pur capendo le ragioni per cui l’ha fatta arrestare, gli augura di essere felice e basta, e gli dice addio.

Taylor chiacchiera con suo figlio Thomas e cerca di capire come si senta davvero a lavorare con Hope. Lui le dice che per ora tutto ciò a cui pensa è solo il lavoro e i suoi doveri di padre, e di non essere più ossessionato da Hope. Quest’ultima dice a Taylor che ora, professionalmente, lei e Thomas sono di nuovo affiatati.

RJ, intanto, ritorna in città dopo aver passato un lungo periodo in viaggio. Il giovane è ormai un noto influencer, e i suoi genitori, Brooke e Ridge, sono orgogliosi di lui. Lui svelerà loro di voler restare a Los Angeles per un po’ di tempo.