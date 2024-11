Esselunga, le grandi marche al 50%: le offerte da non perdere

Esselunga ha lanciato una nuova iniziativa rivolta a tutti i suoi clienti, offrendo vantaggi, sconti e buoni per risparmiare sulla spesa.

In un contesto di crescenti difficoltà economiche dovute all’inflazione, molte famiglie sono messe a dura prova dall’aumento del costo della vita, soprattutto per l’assenza di un adeguamento degli stipendi minimi. Anche se i bonus statali una tantum non bastano a coprire tutte le esigenze, molte catene di supermercati cercano di supportare i clienti con piani fedeltà e programmi di sconti.

Esselunga, uno dei marchi di supermercati più conosciuti e apprezzati nel nord Italia, ha rinnovato il suo programma fedeltà per il 2024-2025, offrendo la possibilità di accumulare punti e ottenere premi, sconti, o buoni spesa per i futuri acquisti.

Le offerte da non perdere da Esselunga

La Fidaty Card di Esselunga è una carta fedeltà che consente di accumulare punti a ogni spesa:

2 punti per ogni euro speso per cifre superiori a 5 euro.

per cifre superiori a 5 euro. Accumulo di punti su tutti gli acquisti, sia nei punti vendita fisici che online.

su tutti gli acquisti, sia nei punti vendita fisici che online. Sconti esclusivi su centinaia di prodotti.

su centinaia di prodotti. Possibilità di convertire i punti in premi di qualità o in buoni acquisto di 27 euro.

in premi di qualità o in buoni acquisto di 27 euro. Ingresso ridotto al cinema ogni martedì, con esclusione dei giorni festivi.

Chi possiede una Fidaty Card Oro accumula punti con ancora maggiore frequenza: 2 punti ogni 90 centesimi di spesa sopra la soglia dei 5 euro. Inoltre, la carta permette di raccogliere punti anche presso i partner di Esselunga, come le profumerie Esserbella, i Bar Atlantic, i negozi LaEsse, e l’Enoteca Esselunga.

Riscattare i punti è semplice: è sufficiente richiedere lo sconto accumulato direttamente in cassa al momento dell’acquisto, e lo stesso personale può suggerire se continuare ad accumulare o se riscattare i punti disponibili. I clienti hanno tempo fino al 18 maggio 2025 per utilizzare i punti accumulati, sia nei punti vendita fisici Esselunga che tramite l’e-commerce del brand. Con questo programma, Esselunga si propone come un alleato per le famiglie, aiutandole a risparmiare in modo tangibile e pratico nelle spese quotidiane.

Tra le tante offerte del momento ovviamente c’è la sezione Natale che desta molta attenzione, si trovano sconti al 50% sia sui prodotti alimentari che per prodotti relativi propriamente agli addobbi. Particolare attenzione anche ai cesti di Natale che vantano cifre incredibili e sono ottimali per quanto concerne i regali. I cesti partono in super sconto da 7 euro e arrivano ad oltre 100 con champagne e prodotti tipici. In super sconto fino – ed oltre – il 50% anche bottiglie di liquori, amari, prosecco.