Case a metà prezzo, queste saranno le abitazioni del futuro: sono perfette per i giovani

Le abitazioni per il futuro; comode, convenienti e sostenibili. Ecco dove saranno costruite e quanto costeranno.

Un rapporto Istat datato 2021 evidenzia alla perfezione quanto la crisi abitativa sia un tema d’emergenza primaria nello stivale. Dallo stesso risulta, infatti, che il 30% degli italiani viveva in affitto o possedeva l’usufrutto della casa. Ad occupare questa categoria sono maggiormente gli under 35.

E’ divenuta, infatti, sempre più comprensibile e prorompente l’azione di protesta dei giovani studenti universitari, che proprio per motivi di studio sono costretti a lasciare la propria casa per trasferirsi nelle città sedi degli atenei.

La crescita della domanda ha provocato un ulteriore aumento dei prezzi, pari al 7% in più per le singole stanze, e addirittura al 27% in più per gli alloggi complessivi rispetto al 2023.

Il Governo Italiano vuole cercare di invertire la rotta, affidandosi al PNRR. L’obiettivo prefissato (da raggiungere entro il 2026) è quello di aggiungere 60mila posti letto a quelli esistenti, per aiutare a soddisfare il fabbisogno di universitari, lavoratori e non solo.

La diffusione del prefabbricato

Le case prefabbricate rappresentano la nuova frontiera dell’edilizia. Prevalentemente realizzate in legno, muratura o cemento, sono largamente diffuse soprattutto negli stati dell’Europa Centrale e Settentrionale. Si tratta di un perfetto esempio di sostenibilità, in quanto favoriscono il risparmio energetico, attraverso l’utilizzo di pareti termoisolanti e di impianti di energia rinnovabile; un esempio su tutti, sono i pannelli fotovoltaici.

Un altro punto a favore del prefabbricato sono le proprietà isolanti e ignifughe delle stesse, che attestano la sicurezza dell’abitazione. I ridotti tempi di costruzione (in media non oltre i 7 mesi) rappresentano uno dei più convenienti pro che avvalora ulteriormente la scelta intrapresa da sempre più persone: quella di indirizzarsi verso questo tipo di costruzioni. La dimensione del mercato dei prefabbricati è destinata a salire nel continente europeo; secondo le stime, dovrebbe raggiungere i 75 miliardi di dollari entro il 2029, registrando una crescita di quasi 20 miliardi rispetto ai dati correnti, in circa 5 anni.

Il progetto di Prefab X

L’azienda spagnola PrefabX ha ideato un particolare prototipo di casetta prefabbricata, ispirata alle iconiche ‘villette americane’. L’architetto, nonché fondatrice della stessa azienda, Patricia Pérez ha rilasciato un’intervista ai canali spagnoli di Idealista, esponendo peculiarità e dettagli di questo innovativo progetto, che si prefissa di offrire il servizio a prezzi sostenibili, indirizzando il prodotto ad una fascia di giovani acquirenti. Nel corso del suo intervento, la Pérez ha spiegato che le abitazioni saranno realizzate con una struttura a telaio in acciaio. L’obiettivo dell’azienda è di renderle già abitabili entro 90 giorni dall’inizio dei lavori di costruzione, spingendo proprio sul discorso dei ridottissimi tempi di costruzione, uno dei principali mantra dell’architetto.

Le case, ubicate nel comune di Argés, in Castiglia-La Mancha, sono già in vendita sul sito spagnolo di Idealista a partire dal prezzo di 99.000 euro. La superficie totale di una singola abitazione, varia dai 50 ai 99 m², con possibilità di 2 o 3 camere da letto e 2 bagni completi. Le stesse potranno, in futuro, essere personalizzate a seconda delle differenti esigenze dei clienti, con la possibilità d’aggiunta di portici, piscine o pergolati. La fondatrice ha aggiunto che il prossimo step sarà espandere l’idea del PrefabX ad altre città spagnole e che la sua diffusione in larga scala potrebbe alleviare significativamente i problemi abitativi che attanagliano il paese iberico.