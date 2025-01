Smartworking, a rischio la sicurezza di tutta la famiglia: meglio tornare in ufficio?

Con la crescente diffusione dello smart working i criminali informatici hanno trovato un nuovo terreno di proliferazione. Scopri come puoi difenderti efficacemente

Il numero di crimini informatici, specialmente a seguito del periodo di pandemia che ha costretto milioni di lavoratori a svolgere la professione dal proprio computer di casa, è in costante crescita. L’Italia in particolare è tra gli Stati del mondo maggiormente soggetti a questi attacchi; si tratta della quarta nazione al mondo più colpita da malware e della quarta in Europa maggiormente soggetta ai ransomware, un attacco che obbligherà la vittima a versare una determinata cifra per rimuovere i problemi causati dal virus al suo dispositivo, un vero e proprio riscatto.

Finire vittima di una trappola è particolarmente comune. Basta utilizzare una password estremamente semplice che potrebbe essere agilmente carpita da eventuali malfattori, replicare ad una telefonata o ad una mail dubbia o cliccare su un link che rimanda ad un sito all’apparenza affidabile.

Nell’ambito del lavoro, in particolare, la miglior strategia da adottare per evitare di essere bersaglio da parte degli hacker e malfattori della rete è fornire un’adeguata prevenzione in tema di cyber security, da parte delle aziende a vantaggio del proprio personale dipendente.

Immaginate se un’intera azienda, che si fonda prevalentemente sullo svolgimento dei compiti in smart working, fosse vittima di un attacco informatico. In caso di scarsa preparazione o prevenzione in merito, e quindi in assenza di sistemi di protezione adeguati o backup, un’incalcolabile mole di documenti ed informazioni potrebbe andare definitivamente smarrita causando un danno irreparabile.

Un irrinunciabile alleato

Per la navigazione in maniera sicura e anonima sul web, riducendo sostanzialmente a zero i rischi di essere vittima di un qualsivoglia attacco, una VPN è sicuramente l’alleato che fa al caso tuo. Sono moltissime le opzioni che si possono trovare, variabili in base al rapporto qualità-prezzo e soprattutto alle funzioni che il pacchetto offre. Ogni utente ha differenti necessità e priorità e risulta indispensabile informarsi precedentemente sul provider più adatto alle proprie esigenze.

In particolare, gli elementi a favore degli erogatori di tale servizio, che portano le persone a compiere la loro scelta optando per un provider rispetto ad un altro, possono essere la possibilità di utilizzare il server in diverse località, la velocità della navigazione, oppure una maggior accortezza sulla protezione dei dati sensibili e della privacy.

Il più consigliato

Una delle opzioni maggiormente gettonate porta dritti verso NordVPN, provider che viene scelto da un numero di utenti in continua crescita e che annovera tra i propri punti di forza proprio la velocità della navigazione e, soprattutto, la vastissima gamma di funzionalità incluse nel pacchetto. NordVPN offre una crittografia di ultima generazione, tra le più affidabili reperibili sul web, la presenza di un Kill Switch che, anche in caso di disconnessione momentanea dalla VPN, terrà comunque al sicuro i tuoi dati o il Double VPN, introdotto negli ultimi anni e divenuto immediatamente uno dei ‘cavalli di battaglia’ del provider, grazie alla possibilità di crittografare il traffico mediante due server.