Il killer dell’umidità domestica, ce l’avevi sotto il naso e non ci hai mai fatto caso

L’umidità pervade il tuo ambiente domestico e non sai più come liberartene? La soluzione potresti già averla in casa

Un adeguato livello di umidità in casa ti permetterà di godere a pieno dell’accoglienza e del comfort della tua abitazione, prevenendo la formazione di fastidiose ed insalubri muffe lungo le pareti e preservando l’integrità di stucchi ed intonaci.

La temperatura e la presenza di umidità, infatti, influiscono con determinazione sulla salute generale e la respirabilità degli ambienti domestici. All’interno della casa la percentuale di umidità dovrebbe essere compresa tra il 40% e il 70%, senza mai superare questo limite. In caso contrario le stanze potrebbero divenire luoghi davvero sgradevoli in cui stabilirsi, producendo effetti negativi anche sulla salute degli abitanti.

Ogni ambiente in base all’uso e alle caratteristiche che presenta, richiede percentuali d’umidità e temperatura ben specifici. Solo per rendere qualche esempio, in bagno necessita di un tasso compreso tra 50%-60%, mentre nella zona giorno è consigliabile attenersi a percentuali mai inferiori al 35%.

Molti pensano, impropriamente, che aumentare la temperatura all’interno produca effetti avversi rispetto a questa problematica, permettendo la deumidificazione della casa. In realtà funziona totalmente al contrario; questo perché incrementando il livello di calore negli ambienti interni si andrà a generare un più ampio divario tra la temperatura dell’aria e quella delle pareti, che, soggette all’umidità, risulteranno molto più fredde.

Le cause e i rimedi più comuni

Alla base dell’inconveniente problematica possono esserci diverse cause. Tra le più comuni troviamo le infiltrazioni, che possono essere generate da un’errata o totalmente mancante tecnica di coibentazione – processo volto ad isolare gli ambienti al fine di evitare scambi di calore -, la capillarità dei muri fondanti, che se si trovano a contatto diretto con il terreno umido rischiano di permettere una risalita dell’acqua fino agli ambienti interni dell’abitazione, o la scarsa ventilazione all’interno degli stessi, una pratica talvolta considerata banale ma fondamentale per prevenire la comparsa di umidità e muffe.

Come trattare in modo semplice ma efficace tale problematica? Esistono dei metodi sicuramente utili e funzionali, che possiamo applicare noi stessi, in prima persona, al fine di impedire o frenare la persistenza di umidità e muffa. La manutenzione è importante, ma la prevenzione lo è ancora di più; dunque, ogni sei mesi circa, controlla se ci sono infiltrazioni alla base dei muri o tra pareti e soffitti, specie dopo fenomeni atmosferici avversi come temporali o nevicate. Nel quotidiano, invece, evita di far asciugare il bucato in casa, prediligendo gli ambienti esterni, posiziona dei deumidificatori nelle zone della casa maggiormente soggette al problema e assicurati di garantire un adeguato ricambio d’aria dopo aver utilizzato la vasca da bagno o la doccia.

La soluzione definitiva?

Per risolvere il problema, il condizionatore può rivelarsi un ottimo alleato, anche durante la stagione invernale. La quasi totalità dei condizionatori di ultima generazione possiede la funzione di deumidificazione, fondamentale aiuto per ridurre la quantità di umidità presente nell’aria. L’umidità, oltre che essere profondamente dannosa se respirata a lungo, aumenta la percezione di una bassa temperatura nell’ambiente. La deumidificazione, se applicata all’ambiente circostante nelle ore più fredde, non permetterà la formazione di condensa sulle finestre.

Una volta acceso il condizionatore di casa ed impostata la funzione, sarà importante tenere sott’occhio l’umidità, aiutandosi con un igrometro, strumento atto proprio a misurare la presenza di quest’ultima nell’aria, tenendo conto che livelli superiori al 60% vengono considerati particolarmente elevati. E’ fondamentale prestare la giusta attenzione anche al ricambio d’aria, che potrai favorire ventilando gli ambienti per almeno 20 0 30 minuti quotidianamente. Con un consumo significativamente moderato, riuscirai ad ottenere risultati molto efficaci che ti aiuteranno a prevenire e contrastare il problema.