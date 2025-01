Capodanno 2025, che fortuna: se non hai lavorato lo trovi direttamente in busta paga

Lavorare a Capodanno potrebbe far lievitare l’importo in busta paga! Ecco tutto quello che serve sapere sull’argomento

Simbolicamente il Capodanno rappresenta i nuovo inizi; ma in termini pratici può essere un’ottima opportunità lavorativa, in particolare per coloro che sono chiamati a prestare servizio durante la notte di San Silvestro.

Non è da escludere infatti che prestare servizio la notte di San Silvestro possa comportare effettivamente il pagamento maggiorato delle proprie prestazioni, con la somma gioia di tanti lavoratori.

Anche per contrastare il lavoro a nero e illeciti sul luogo di lavoro, il legislatore si impegna a far sì che esistano diverse forme di tutela per ciascuna categoria lavorativa, tenendo conto ovviamente delle varie disposizioni previste per tipologia di contratto specifica.

Questo articolo si preme di osservare nello specifico in che modo questa giornata si traduce realmente in benefici economici, evidenziando le varie differenze di trattamento tra lavoratori e contratti.

Cosa dice la legislatura

Considerate le premesse di cui all’inizio dell’articolo, quali sono dunque le implicazioni nel caso in cui si scelga di lavorare in questa giornata particolare? Ecco il dettaglio.

La legislazione italiana, grazie anche alla legge n. 260 del 1949 sul diritto alla retribuzione, tutela i lavoratori garantendo il pagamento per le festività civili e religiose, e il Capodanno rientra in questa categoria. Qualora non si presti servizio, il 1° gennaio viene solitamente incluso nella busta paga, senza alcuna distinzione, come se fosse una giornata lavorativa ordinario. Anche in caso di ferie, malattia o congedo, quel giorno resta comunque pagato.

Gli accordi fra lavoratore e datore di lavoro

Tuttavia, per coloro che sono impiegati in attività che richiedono prestazioni durante le festività, come gli operai, la situazione subisce una variazione. In tali circostanze, il Capodanno viene retribuito in modo analogo a una comune giornata lavorativa, senza differenze, a meno che non si facciano riferimento a specifiche disposizioni contrattuali. Per precisione, la retribuzione si basa in questo caso sulle ore effettivamente impiegate. Il primo dell’anno viene in ogni caso calcolato come una normale giornata lavorativa di otto ore, anche se non si è presenti al lavoro.

Se, al contrario, il lavoratore è disposto a svolgere la propria attività professionale a Capodanno, riceverà una maggiorazione sulla propria retribuzione. L’entità di tale incremento è determinata dal contratto collettivo nazionale (CCNL) applicabile e può variare. Ad esempio, alcuni contratti prevedono un aumento che può arrivare fino al 30% in più. È fondamentale sottolineare che il datore di lavoro non ha la facoltà di obbligare il dipendente a lavorare il 1° gennaio, ma è necessario che vi sia un accordo tra le parti coinvolte.