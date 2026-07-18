Addio a Bruno Bolfo, fondatore di Duferco: il gigante siderurgico perde il suo pioniere

«Duferco non sarebbe ciò che è senza di lui». Così molti ricordano Bruno Bolfo, l’uomo che ha trasformato una piccola realtà siderurgica in un colosso mondiale. Per decenni, ha guidato l’azienda con una visione capace di anticipare i tempi, affrontando la sfida della globalizzazione con una determinazione rara. Ora che se n’è andato, il suo nome pesa come un’eredità nel cuore dell’industria italiana, un vuoto che si sente ben oltre i confini dei suoi uffici.

La scalata di Duferco: da piccolo produttore a leader globale

Quando Bolfo prese le redini di Duferco, era ancora un produttore siderurgico di dimensioni modeste, con attività concentrate in Italia. In pochi anni, grazie a una strategia decisa e investimenti mirati, l’azienda conquistò nuovi mercati. Bolfo puntò con decisione sull’internazionalizzazione, non solo con acquisizioni ma anche scegliendo con cura dove aprire nuovi impianti nei principali snodi industriali del mondo.

Negli anni Duemila Duferco aprì stabilimenti in paesi chiave come Brasile, Stati Uniti e Turchia. Questi non erano semplici siti produttivi locali, ma centri integrati che lavoravano insieme per migliorare efficienza e contenere i costi. Bolfo adottò un modello di gestione aperto e flessibile, capace di integrare tecnologie all’avanguardia e di rispondere alle evoluzioni della domanda globale.

Questa strategia ha permesso a Duferco di compiere un salto di qualità, entrando tra i maggiori produttori mondiali di acciaio. I risultati si sono visti non solo nei numeri, ma in una trasformazione culturale e organizzativa che ha rafforzato il ruolo dell’industria italiana nel settore siderurgico internazionale.

Duferco e il suo peso sull’occupazione e lo sviluppo industriale

L’espansione di Duferco sotto Bolfo ha avuto effetti importanti oltre i confini aziendali. In Italia, diverse aree hanno beneficiato della presenza degli stabilimenti con nuovi posti di lavoro e sviluppo di competenze tecniche specializzate.

All’estero, ogni nuova apertura ha rappresentato un investimento significativo in infrastrutture e risorse umane. In Brasile, per esempio, l’azienda ha creato centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti, contribuendo a rilanciare zone meno industrializzate. Le strutture sono state realizzate rispettando standard ambientali rigorosi, un aspetto che Bolfo ha sempre posto tra le priorità fin dall’inizio.

Sotto la sua guida, Duferco ha cercato di combinare crescita industriale e sostenibilità, adottando tecnologie orientate all’efficienza energetica e al contenimento delle emissioni. Questa attenzione ha rafforzato la reputazione del gruppo, rendendolo un esempio di industria moderna e responsabile.

L’eredità di Bruno Bolfo: una leadership che ha segnato un’epoca

Bruno Bolfo non è stato solo un imprenditore con grandi risultati economici alle spalle. È stato un leader attento ai dettagli, con uno sguardo lungo sul futuro e cura per le persone che lavoravano con lui. La sua gestione ha puntato a costruire una squadra affiatata e a valorizzare i talenti, investendo in formazione continua e aggiornamenti tecnici.

Gli anni di Bolfo al comando di Duferco dimostrano come una direzione solida possa unire crescita, innovazione e responsabilità sociale. Senza la sua visione, l’espansione internazionale sarebbe stata impensabile e l’azienda non avrebbe raggiunto la posizione di rilievo nel panorama siderurgico mondiale.

Oggi, gli stabilimenti, la rete di distribuzione e le partnership internazionali sono il segno più concreto del suo lavoro. Anche dopo la sua scomparsa, Duferco si misura con la sua eredità imprenditoriale e strategica. Il modello Duferco resta un esempio di adattamento e leadership nel mercato globale di oggi.