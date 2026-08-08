Vinitaly and the City sbarca a Reggio Calabria: dopo Sibari la festa del vino continua nel cuore della Calabria

Le strade di Reggio Calabria si preparano a trasformarsi in un palcoscenico di profumi e sapori. Vinitaly and the City, già applaudito a Sibari, arriva con il suo carico di vini pregiati e storie da raccontare. Qui, tra vicoli antichi e piazze vivaci, il vino non è solo da bere: è un ponte che unisce la cultura, la storia e l’identità di un territorio ricco di tradizioni.

Non si tratta solo di degustazioni: è un viaggio tra cantine, racconti di produttori appassionati e incontri che svelano i segreti del territorio. Le location scelte diventano protagoniste, spazi dove arte e gusto si fondono in un’esperienza unica. Nei giorni dell’evento, Reggio Calabria si veste di festa, pronta a offrire al pubblico momenti di scoperta e piacere, tra calici alzati e sorrisi condivisi.

Reggio Calabria si prepara a un evento che fa sistema

Reggio Calabria accoglie Vinitaly and the City come una chance per rilanciare la sua offerta culturale ed enogastronomica. Nota per il suo patrimonio artistico e i paesaggi mozzafiato, la città diventa il palcoscenico ideale per un evento che unisce passione per il vino e riscoperta delle radici locali. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra enti territoriali e associazioni del settore, con l’obiettivo di coinvolgere in maniera capillare sia operatori che visitatori.

Durante la manifestazione, alcune piazze e monumenti si trasformeranno in spazi di degustazione e divulgazione. Il vino dialogherà così con luoghi carichi di storia, regalando un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Nel programma sono previste visite guidate, laboratori e approfondimenti che mettono il vino in relazione con il patrimonio della regione, attirando anche chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

L’evento punta anche a dare una spinta all’economia locale, attirando visitatori da tutta la Calabria e oltre. La visibilità mediatica e la partecipazione di produttori di rilievo confermano Vinitaly and the City come appuntamento di riferimento per la promozione del vino italiano. La sfida è rafforzare il legame tra turismo e cultura enologica, valorizzando non solo il prodotto ma tutto ciò che lo circonda.

Cosa aspettarsi: un programma ricco di degustazioni e incontri

Il calendario dell’evento a Reggio Calabria è fitto e variegato. Degustazioni tematiche accompagneranno il pubblico alla scoperta di vini locali e nazionali, mentre incontri con enologi e produttori offriranno racconti e approfondimenti tecnici. Spazi dedicati all’arte e alla cultura faranno da cornice alle attività, creando un’atmosfera viva e stimolante.

Tra i protagonisti ci saranno alcune delle cantine più importanti della Calabria e dell’Italia. Porteranno in città etichette selezionate, dai rossi intensi ai bianchi aromatici, fino ai rosati freschi, tutti espressione del territorio. Sarà un’occasione per esplorare diversi stili e metodi di produzione, parlando direttamente con chi segue ogni fase del lavoro.

Non mancheranno workshop e masterclass pensati per sommelier, operatori e appassionati. Si parlerà di tecniche di degustazione, abbinamenti con il cibo e delle sfide ambientali nel mondo del vino. L’idea è offrire strumenti per apprezzare il vino in modo consapevole, guardando oltre il gusto e valorizzando la sua storia e cultura.

Le location scelte sono simboli della città, dal lungomare ai musei, per dare prestigio e fascino all’evento. Gli organizzatori vogliono anche coinvolgere la comunità locale, lavorando con ristoranti e negozi per creare un vero e proprio circuito del gusto.

Vinitaly and the City, motore di turismo e cultura nel 2024

Nel 2024, Vinitaly and the City punta a diventare un volano per il patrimonio enogastronomico calabrese e a spingere il turismo esperienziale. L’evento vuole attirare chi non cerca solo sapori e profumi, ma anche tradizioni e storia del territorio. Questa combinazione aiuta a rafforzare l’identità locale e rappresenta un modello replicabile altrove.

Il progetto si basa sull’interazione tra cultura, economia e promozione del territorio. La presenza a Reggio Calabria rientra in un piano più ampio di sviluppo locale che mette al centro risorse materiali e immateriali. Eventi di questo tipo stimolano una crescita sostenibile, favoriscono collaborazioni tra operatori e spingono l’innovazione nel settore vitivinicolo.

Collegare il vino al turismo culturale significa anche allungare la stagione turistica, andando oltre i mesi estivi. Così la città può affermarsi non solo come meta di mare, ma anche come destinazione enogastronomica, capace di attrarre visitatori diversi e più qualificati. Il risultato atteso è un rilancio integrato di arte, storia e produzione vinicola, con benefici per la comunità e l’economia locale.

Guardando avanti, questo significa consolidare il ruolo del vino come elemento identitario e far conoscere Reggio Calabria in Italia e all’estero. Il 2024 sarà una prova importante per Vinitaly and the City, che si conferma un evento capace di unire passione, cultura e sviluppo del territorio.