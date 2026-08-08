Giornata Internazionale del Gatto: l’8 agosto è dedicato alla promozione del benessere dei gatti e alla sensibilizzazione sull’adozione responsabile. La ricorrenza è stata istituita nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare (IFAW) e, dal 2020, è coordinata da International Cat Care, che ogni anno organizza campagne su salute, protezione e tutela dei felini.

Origini storiche della convivenza uomo-gatto

La relazione tra uomo e gatto affonda in un passato molto antico: la domesticazione è considerata un processo iniziato circa 10.000 anni fa nel Vicino Oriente, quando insediamenti agricoli e granai attirarono gatti selvatici. La fonte citata ricorda l’uso sacrale del gatto nell’Antico Egitto, dove il felino era associato alla dea Bastet e protetto da norme severe, fino alla mummificazione. Nel Medioevo europea la percezione cambiò in alcuni contesti per via di superstizioni; nei secoli successivi i gatti riacquistarono ruolo come cacciatori di roditori e, progressivamente, come animali da compagnia.

Obiettivi della giornata e iniziative pratiche

La Giornata Internazionale del Gatto punta a richiamare l’attenzione su cure adeguate, alimentazione corretta e sulla necessità della sterilizzazione quando indicata. Tra gli scopi pratici c’è la promozione dell’adozione responsabile e la raccolta di fondi per rifugi e associazioni che combattono il randagismo. Le campagne coordinate da International Cat Care e dalle organizzazioni che hanno fondato la ricorrenza si concentrano su informazione sanitaria e tutela, invitando a preferire l’adozione all’acquisto.

Caratteristiche biologiche e curiosità

I gatti mostrano adattamenti peculiari alla convivenza con l’uomo: la fonte indica che un gatto può dormire tra le 12 e le 16 ore al giorno, con alcuni esemplari che raggiungono anche le 18 ore. Le loro vibrisse sono sensori acuti che aiutano l’orientamento al buio; le fusa non segnalano solo benessere, ma possono comparire anche in stati di stress o durante la guarigione da un trauma. I felini possono compiere salti fino a cinque o sei volte la loro altezza e possiedono un’impronta del naso unica, paragonabile alle impronte digitali umane.

Ruolo sociale e culturale

Ovunque vivano, in appartamento o in campagna, i gatti fanno parte della vita quotidiana di milioni di famiglie e sono tra gli animali da compagnia più diffusi in Italia. La loro presenza è valorizzata anche nella letteratura e nell’arte, e recentemente hanno conquistato ampia popolarità sul web. La Giornata Internazionale del Gatto offre l’occasione per ricordare l’importanza del rispetto e della cura quotidiana, oltre al sostegno alle strutture che accolgono animali senza padrone.

Una citazione e il valore simbolico

Lo scrittore statunitense della beat generation William Burroughs ha espresso il rapporto uomo-gatto in termini personali e simbolici: «Le mie relazioni con i miei gatti mi hanno salvato da una mortale e pervasiva ignoranza.» Aggiungeva poi: «Il gatto non offre servigi. Il gatto offre sé stesso. Naturalmente vuole cura e un tetto. L’amore non si compra.» Queste parole vengono riprese dalla fonte per sottolineare come il felino sia spesso associato a indipendenza, autenticità e a un affetto non condizionato.

Per chi tiene a cuore i gatti, l’8 agosto è quindi un richiamo a garantire cure adeguate, a informarsi sulle pratiche di salute animale e a considerare l’adozione come scelta concreta per contrastare il randagismo.