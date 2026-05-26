La Ferrovia Ionica in Calabria: Il viaggio in treno costiero italiano premiato dal Guardian tra i più belli d’Europa

«Non servono treni veloci o lussuosi per vivere un viaggio indimenticabile». Così ha scritto The Guardian, inserendo la Ferrovia Ionica tra le linee ferroviarie costiere più belle d’Europa. Un riconoscimento che parla da sé. Lungo la costa calabra, questo percorso si snoda tra mare e montagne, dove piccoli borghi si affacciano su insenature nascoste e l’Aspromonte domina l’orizzonte con la sua maestosità. Da Reggio Calabria a Soverato, circa 160 chilometri di paesaggi che cambiano, che incantano. Un viaggio che non è solo spostamento, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

Tra mare e montagne: il cuore della Ferrovia Ionica

La Ferrovia Ionica segue passo passo la costa orientale della Calabria, alternando il blu intenso del mare Ionio al verde rigoglioso dell’Aspromonte. Si parte da Reggio Calabria, città affacciata sullo Stretto di Messina, e il treno si dirige verso nord-est per circa 160 chilometri. Lungo la strada si incontrano spiagge nascoste, baie tranquille e piccoli borghi poco frequentati dal turismo di massa, dove si respira ancora un’atmosfera genuina e tradizionale.

Il paesaggio è punteggiato da uliveti secolari e dalla tipica macchia mediterranea. Il treno va piano, quasi invitando a godersi ogni scorcio. Durante il viaggio si possono ammirare villaggi di pescatori immersi nel silenzio, insenature rocciose e, sullo sfondo, le vette severe dell’Aspromonte.

Questa linea fa parte di una rete più ampia che collega la Calabria alla Puglia fino a Taranto, ma la tratta tra Reggio Calabria e Soverato è senza dubbio la più suggestiva. Raggiungerla è semplice, grazie ai collegamenti diretti con le Frecce provenienti dal Nord Italia e da Roma: in poche ore si è già immersi in questo viaggio panoramico.

Il treno impiega poco più di due ore per coprire l’intero percorso, con corse ogni uno o due ore. La scelta del posto è importante: sedersi sul lato destro regala le viste più belle sul mare Ionio che accompagna quasi tutto il tragitto. Il biglietto di sola andata Trenitalia costa circa 11,90 euro, un prezzo accessibile per un’esperienza così ricca di emozioni.

Le altre meraviglie ferroviarie costiere d’Europa

Oltre alla Ferrovia Ionica, The Guardian ha messo in luce altri viaggi in treno lungo le coste europee che valgono il biglietto. In Scozia, la linea da Inverness a Kyle of Lochalsh, gestita da ScotRail, offre panorami spettacolari sulle Highlands e sui fiordi della costa occidentale, noti per la loro natura selvaggia e mozzafiato.

In Irlanda, il tragitto da Dublino Connolly ad Arklow attraversa la contea di Wicklow, con continui scorci tra mare e colline, particolarmente suggestivi dal lato sinistro del treno. Chi cerca percorsi insoliti può optare per la linea tedesca verso l’isola di Sylt, raggiungibile tramite una strada sopraelevata sul Mare dei Wadden, che regala un’atmosfera davvero particolare.

In Spagna, infine, c’è il percorso costiero da Ribadeo a Ferrol, lungo la costa frastagliata e ventosa della Galizia, terra di tradizioni marinare, con baie, scogliere e piccoli centri storici. Anche qui il treno diventa un modo unico per scoprire paesaggi ricchi di storia e natura.

La presenza della Ferrovia Ionica in questa selezione conferma il Sud Italia come meta da esplorare non solo via mare o strada, ma anche con un viaggio lento e rilassato tra mare e montagna, nel cuore di una regione che custodisce panorami unici in Europa.