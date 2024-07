Sembra una semplice cotoletta, ma è molto più saporita: ricetta gustosa per un secondo veloce

Scopri come trasformare una semplice cotoletta in un piatto unico e irresistibile: questa versione vegetariana ti conquisterà.

La cotoletta è uno di quei piatti tanto amati e conosciuti, soprattutto per la sua consistenza e il suo gusto inconfondibile. Ci sono molti modi per prepararle e sono diversi gli ingredienti per renderle uniche, adatte a tutti i gusti e belle croccanti. Grazie alla ricetta di @cucinamammaela potrai preparare una cotoletta saporita, vegetariana e deliziosa.

Le cotolette di melanzane non potranno che lasciarti senza parole. Preparare questa variante della classica è semplice e veloce, e si presta benissimo a chi cerca un piatto delizioso senza dover passare le ore in cucina. Ecco la ricetta passo passo per preparare le cotolette di melanzane.

Cotoletta di melanzane: molto più saporita dell’originale

Ecco tutto ciò di cui avrai bisogno per preparare le deliziose cotolette di melanzane. Con pochi ingredienti e di qualità, puoi ottenere un risultato super buono e saporito, che non ha nulla da invidiare alle classiche cotolette di carne.

Ingredienti:

1 melanzana lunga

1 uovo

Pangrattato q.b.

Farina q.b.

Sale q.b.

Olio d’oliva q.b.

Preparazione: Iniziare lavando accuratamente la melanzana lunga. Bucherellare con i rebbi di una forchetta per evitare che scoppi durante la cottura. Disporla su una teglia e aggiungere un filo di olio d’oliva. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30-40 minuti, fino a quando non risulterà morbida e ben appassita.

Una volta cotta, lasciar raffreddare leggermente la melanzana. Poi, rimuovere delicatamente la pelle. Schiacciare la polpa con una forchetta e utilizzare della carta assorbente per eliminare l’acqua in eccesso. Aggiungere un pizzico di sale per insaporire.

Passare la polpa di melanzana nella farina, assicurandosi che sia completamente ricoperta.Immergere la melanzana infarinata nell’uovo sbattuto. Infine, passare la melanzana nel pangrattato, premendo leggermente per farlo aderire bene. Scaldare un po’ di olio d’oliva in una padella. Cuocere la melanzana panata fino a doratura, girandola per ottenere una cottura uniforme. Ci vorranno circa 3-4 minuti per lato.

Consigli: questa cotoletta è molto versatile e può essere accompagnata da vari contorni come un’insalata fresca, delle patate al forno o delle verdure grigliate. Inoltre, nel pangrattato utilizzato per impanarla si può anche aggiungere un tocco speziato, unendo origano, timo o prezzemolo tritato, oppure anche del parmigiano grattugiato.

Con questa semplice ricetta prepari delle cotolette di melanzane memorabili. Sperimenta questa ricetta e scopri come abbinare al meglio questo piatto: in ogni caso sarà un successone e piacerà anche ai bambini e a chi non ama particolarmente le verdure.