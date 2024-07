Possiamo dire addio all’aria condizionata? Adesso c’è un’alternativa molto più conveniente

Sembra essere arrivato il momento di salutare per sempre l’aria condizionata: adesso esiste una soluzione migliore e più conveniente.

Il condizionatore è l’elettrodomestico più utilizzato dagli italiani durante i mesi estivi; negli ultimi anni sono aumentate le abitazioni che ne vantano uno, soprattutto nelle città che registrano temperature maggiori. L’aria condizionata rende più vivibili gli ambienti domestici, peccato che sia famosa per i grandi consumi di energia (ed i suoi relativi costi) e per il riscaldamento dell’aria esterna, contribuendo così al problema del surriscaldamento globale.

Adesso però sembra arrivato il momento di poter dire addio per sempre ai condizionatori d’aria. Ci sono nuove opzioni da poter sfruttare per risparmiare sia economicamente che a livello pratico nell’organizzazione e quindi nella gestione dell’energia elettrica.

Aria condizionata? Esiste un altro modo più conveniente

Una nuova start-up francese ha trovato il modo di refrigerare casa senza dover utilizzare i tradizionali condizionatori. I ragazzi di Caeli Énergie hanno sperimentato un nuovo sistema di raffreddamento che è in grado di rivoluzionare completamente il mercato dei condizionatori domestici.

Diversamente dai tradizionali condizionatori, quello inventato dalla start-up è un climatizzatore adiabatico, che utilizza il fenomeno dell’evaporazione dell’acqua per creare aria fresca. Il loro sistema ridurrà significativamente il consumo di energia nonché l’impatto ambientale dei tradizionali sistemi di raffreddamento.

Il condizionatore di Caeli Énergie è stato ideato dal co-fondatore e amministratore delegato dell’azienda, Rémi Pérony, e sfrutta un sistema davvero ingegnoso. Il suo climatizzatore funziona grazie al raffreddamento adiabatico a punto di rugiada. Che significa ciò? Significa che l’elettrodomestico sfrutta l’evaporazione dell’acqua per abbassare la temperatura dell’aria, sfruttando il principio naturale dell’acqua che passa da liquido a gas.

Ma c’è di più, perché questo condizionatore sembra più performante di quelli classici: l’aria espulsa è più fresca di quella aspirata, dunque più rimane acceso più è efficace il raffreddamento. Oltre al risparmio e all’efficienza, il terzo punto di forza del condizionatore di Caeli Énergie è il suo impatto ambientale.

La struttura è realizzata in materiali riciclati e riciclabili, inoltre non utilizza gas frigorigeni come gli altri condizionatori, riducendo quindi le emissioni e l’inquinamento atmosferico. I consumi non sono mai stati così bassi: il dispositivo risparmia fino a cinque volte meno energia elettrica rispetto ai condizionatori tradizionali, con una riduzione dell’impronta carbonica dell’80% circa.

L’elettrodomestico riesce a refrigerare aree dai 20 ai 40 metri quadri, ideale dunque per gli ambienti domestici; di recente la start-up si sta preparando al lancio sul mercato del suo prodotto, il cui prezzo si aggirerà intorno ai 2.500 – 3.200 euro, installazione inclusa.