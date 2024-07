Le vacanze costano sempre di più: aumentano i prezzi di hotel, spiagge e mezzi di trasporto

Saranno vacanze folli soprattutto per chi sceglie mete popolari. “Un soggiorno di una settimana per due persone, dal 10 al 17 agosto, può arrivare a costare 77.504 euro se si sceglie una villa esclusiva a Positano, 63.307 euro a Pula (Sardegna), 54.344 euro per una ‘suite presidenziale’ in una struttura di Bressanone

Stando alle previsione del Codacons quest’estate spenderemo di più per le nostre vacanze. Aumentano i costi per i trasporti, per accedere alle spiagge, per gli hotel, ma anche le tariffe di parchi e musei. “Prezzi sempre più fuori controllo, fino a 77mila euro per una settimana a Positano, 63mila euro in Sardegna e 54mila euro in Trentino“, scrive l’associazione dei consumatori. Un biglietto aereo per Papua Nuova Guinea può arrivare a costare “20mila euro“, si legge nel documento.

Estate 2024, i “prezzi pazzi” per le vacanze

“Gli italiani che andranno in vacanza nelle prossime settimane dovranno mettere mano al portafogli e far fronte a rincari che investono ogni aspetto della villeggiatura“, scrive il Codacons. Aumentano i costi dei trasporti: dal prossimo 1 luglio aumentano le tariffe del Telepass, con l’offerta Base che passerà da 1,83 a 3,90 al mese (+113%), la Easy che passa da 2,50 a 4,64 euro al mese (+85,6%), la Plus da 3 a 4,90 euro al mese (+63,3%). Più cari anche pedaggi e parchimetri, saliti nell’ultimo mese del +2,1% su base annua.

Salgono anche i prezzi dei biglietti aerei nazionali. In base ai calcoli dell’associazione dei consumatori sono aumentati in un solo mese del 24,4%, e del 7,3% quelli internazionali, mentre i treni segnano un +9,3% sul 2023. Ma “se si considerano solo le tariffe dei voli per la settimana centrale di agosto con destinazione le principali località di mare italiane ed estere, i rincari sono nell’ordine del +20% rispetto l’estate 2023“, denuncia il Codacons.

Costerà di più prenotare hotel, case vacanze, b&b e strutture ricettive in generale. Nel mese di agosto Codacons ha registrato aumenti nelle principali località italiane compresi tra il +15% e il +25%. Sono più contenuti i rincari degli stabilimenti balneari (+5% ad agosto), e di parchi, musei e giardini, (+2,1%).

Saranno vacanze folli soprattutto per chi opta per mete popolari. “Un soggiorno di una settimana per due persone, dal 10 al 17 agosto, possa arrivare a costare 77.504 euro se si sceglie una villa esclusiva a Positano, 63.307 euro a Pula (Sardegna), 54.344 euro per una ‘suite presidenziale’ in una struttura di Bressanone, 39.242 per una settimana su uno yacht privato a Porto Cervo, 37.492 euro per una villa a Taormina, 30.124 euro per uno chalet a Ortisei”, fa sapere l’associazione.

Un biglietto aereo da Roma a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) può arrivare a costare ad agosto, a seconda del vettore scelto e delle coincidenze, 19.640 euro.

Come risparmiare quando prenoti la tua vacanza

Risparmiare durante la prenotazione di una vacanza estiva può richiedere accurata ricerca e pianificazione. Nonostante i rincari puoi provare a risparmiare prenotando voli, treni e alloggi con largo anticipo. Utilizza motori di ricerca e comparatori di prezzi e considera alternative agli hotel tradizionali, come ostelli, Airbnb, case vacanze, e agriturismi. Inoltre prenotare pacchetti vacanza tutto incluso (volo, alloggio, pasti) può risultare a volte più economico. Iscriviti ai programmi fedeltà delle compagnie aeree e catene alberghiere.