Capi ingialliti, come renderli immediatamente più bianchi: il metodo naturale che risolve ogni cosa

Lavando i capi bianchi noti che hanno iniziato ad avere quell’alone di giallo o grigio? Ecco la soluzione super ecologica e che funziona.

In estate fare il bucato è qualcosa che ci da anche gioia, confessiamolo. Si perché una volta tolti i panni dalla lavatrice si asciugano in pochissimo tempo e non dobbiamo spostare mille volte lo stendino in attesa che tutto sia asciutto. Ecco però che ci troviamo davanti ad un’altro problema.

Lavando molto più spesso la possibilità che i nostri capi bianchi si ingialliscano aumenta. Ma ci siamo noi a darvi la soluzione super efficace e che vi fa anche risparmiare. Si perché non dobbiamo comprare nulla ma unire alcuni ingredienti per un’azione super potente. Siete curiose? Scorrete le prossime righe.

Addio capi ingialliti: arrivano le palline sbiancanti

Capita molto spesso che i nostri capi bianchi perdano colore ed inizino ad andare più sul giallino o sul grigio, rovinando la bellezza della nostra maglietta. Ma sappiamo che questo avviene se laviamo i bianchi con un’altro colore, magari abbiamo fatto una lavatrice e messo tutto insieme.

Confessiamolo, lo facciamo tutti, lavando a basse temperature. In questo modo pensiamo di fare prima e non dover lavare i banchi a parte, poi però iniziano a cambiare colore. Ma se vogliamo che tornino super bianchi come quando li abbiamo comprati cosa possiamo fare?

Ecco che la soluzione, questa volta, arriva dal mondo dei social. Si perché la pagina eriketta_life ha ben 134.000 follower e ci consiglia ogni giorno dei metodi incredibili, facili ed economici. Scopriamo cosa ci occorre per le nostre pallette sbiancanti da utilizzare in lavatrice:

• 1 bicchiere di detersivo in polvere (il tuo preferito)

• 1/2 bicchiere di bicarbonato

• 1/4 bicchiere di sale

• 1\4 di acqua ossigenata da 20 VOL (quella per i capelli)

Adesso iniziamo mettendo dentro ad un piccolo contenitore il sapone in polvere, poi il sale, bicarbonato ed ossigeno per i capelli. Mi raccomando mettiamo un guanto nella mano che andrà ad amalgamare tutti gli ingredienti. Il nostro risultato deve essere una sorta di pappina densa.

Realizziamo una pallina che andremo a mettere dentro la lavatrice. Con il resto possiamo scegliere se realizzare già delle palline che riporremo in un barattolo con chiusura ermetica oppure mettere semplicemente il composto nel barattolo e realizzare le palline quando ci occorre.

Adesso mettiamo i nostri capi bianchi che vogliamo tornino al loro colore splendente e poi facciamo partire il lavaggio. Una volta terminato rimarrete senza parole per il risultato. Dei capi bianchissimi e profumati! Con questo trucchetto non avrete più problemi con i capi bianchi ed il vostro portafoglio sarà felice!