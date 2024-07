Guardare le stelle, in queste città italiane puoi farlo al meglio: 10 luoghi in cui sognare col naso all’insù

Ti piace osservare le stelle? Ecco posti più belli in Italia dove puoi osservare un meraviglioso cielo stellato!

L’Italia è rinomata per le opere d’arte, l’architettura, la storia, la cucina e i suoi paesaggi mozzafiato. Tuttavia, c’è un modo meno conosciuto per “visitare” il nostro bellissimo Paese, ossia con gli occhi rivolti verso il cielo. Il turismo astronomico offre l’opportunità di ammirare l’universo e le sue meraviglie in alcune delle località più suggestive d’Italia.

Si tratta di una forma di viaggio che combina l’esplorazione terrestre con l’osservazione del cielo notturno. Questo tipo di turismo sta guadagnando popolarità grazie al crescente interesse per l’astronomia e alla ricerca di esperienze di viaggio uniche e immersive. Gli appassionati di astronomia viaggiano verso destinazioni con cieli scuri e limpidi, lontani dall’inquinamento luminoso, per osservare stelle, pianeti, nebulose e altri fenomeni celesti.

Dove ammirare le stelle in Italia

L’Italia offre numerose destinazioni per il turismo astronomico, grazie alla presenza di osservatori, planetari e aree naturali con cieli incontaminati. Il primo che ti segnaliamo è l’osservatorio astronomico di Brera a Milano. Situato nel cuore di Milano, è la più antica istituzione scientifica della città. Fondato nel 1762, ospita tre cupole aperte al pubblico per visite diurne e notturne. La struttura offre anche una sede distaccata a Merate, in provincia di Lecco.

Un secondo luogo in cui puoi osservare le stelle è Perinaldo ad Imperia. Questo piccolo comune è un vero paradiso per gli appassionati di astronomia. L’Osservatorio Astronomico G.D. Cassini dispone di vari telescopi per l’osservazione diurno e notturno. Il paese ospita anche un planetario, un museo dedicato a Giovanni Domenico Cassini e un Giardino delle Stelle per l’osservazione a occhio nudo.

A Padova c’è l’osservatorio astronomico conosciuto anche come Specola; risale al 1767 e si trova nella parte antica del castello medievale della città. La sede principale per l’osservazione astronomica si trova ad Asiago, fondata nel 1942. In Piemonte abbiamo l’osservatorio astronomico di Torino, situato sulla collina di Pino Torinese, operativo dal 1912. E ancora in Emilia Romagna abbiamo l‘osservatorio di San Giovanni Persiceto, a Bologna.

Dotato di un planetario e di un museo con una collezione di meteoriti, questo osservatorio offre anche l’opportunità di osservare le macchie solari grazie all’eliostato. In Val d’Aosta invece abbiamo l’osservatorio astronomico della Valle di Saint Barthélemy. Questa struttura, unica per la varietà di strumentazione disponibile, comprende una stazione meteorologica, un laboratorio eliofisico, un percorso didattico e un planetario.

Scendiamo poi in Abruzzo dove c’è l’osservatorio di Campo Imperatore sul Gran Sasso. Situato a 2200 metri di altitudine, questo osservatorio è ideale per l’osservazione delle supernovae e altre attività didattiche. La zona è raggiungibile tramite cabinovia durante l’inverno. Nella capitale invece abbiamo l‘osservatorio Astronomico di Roma. Fondato nel 1938 sulla collina di Monte Mario, offre una splendida vista sulla capitale e ospita il Museo Astronomico e Copernicano con una preziosa collezione di strumenti astronomici. In Campania, a Napoli abbiamo l’osservatorio di Capodimonte.

Situato nell’ottocentesco edificio della Specola, offre una vista unica sul cielo meridionale e sulla città di Napoli. E infine in Sicilia abbiamo l’osservatorio astronomico di Palermo. Situato nel Palazzo dei Normanni, questo osservatorio organizza eventi astronomici in vari luoghi della Sicilia, rendendolo un punto di riferimento per gli appassionati. Non ti resta che andare a visitare l’osservatorio più vicino a te e, con il naso all’insù!