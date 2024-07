Endless Love, la terribile scoperta di Fehime e i sospetti di Emir: le anticipazioni

Le nuove anticipazioni di Endless Love sono sconvolgenti: Fehime fa una scoperta inaspettata ed Emir comincia a indagare.

Fiore all’occhiello del palinsesto Mediaset, Endless Love fa ‘strage’ di cuori (o meglio di telespettatori). Storia coinvolgente e incastri perfetti, il successo è inevitabile. Nihan e Kemal al centro dell’attenzione, sebbene il loro amore sia continuamente ostacolato e ogni tentativo di fuga si riveli un fallimento. Riusciranno i nostri eroi, un giorno, a stare insieme, finalmente? Solo il tempo potrà dare una risposta benché attualmente parrebbe impossibile, date le circostanze.

Recentemente sono trapelati i primi spoiler per la puntata del 18 luglio, da cui emerge anche qualche colpo di scena: innanzitutto Fehime, madre dei fratelli Soydere, si mostrerà fortemente scioccata dinanzi a tale situazione mentre Emir nutrirà sospetti su cui deciderà, dunque, di investigare per scovare la verità. Aleggiano tensioni, quindi, nelle due famiglie e nulla potrà placare gli animi. Qui di seguito tutti i dettagli delle future trame previste per la soap turca.

Endless Love, anticipazioni 18 luglio: Fehime scopre tutto, i sospetti di Emir

Dove eravamo rimasti? Nelle puntate precedenti mamma Fehime non riesce ad accettare il fidanzamento del figlio Tarik con Banu: quest’ultima è stata l’amante di Emir, un affronto che per la famiglia Soydere è difficile da tollerare. Intanto grandi festeggiamenti all’orizzonte, celebrando così la gravidanza di Zeynep. Nihan e il marito hanno un incidente dovuto alla manomissione dei freni dell’auto. Infine, Asu, la compagna di Kemal, continua a tramare alle spalle di Emir con l’aiuto dello zio Hakki e Tufan.

Giovedì 18 luglio una nuova puntata di Endless Love porrà in chiaro nuove dinamiche: Fehime scopre che sua figlia Zeynep è scappata da casa Sezin trasferendosi dal fratello Kemal: ormai i soprusi da parte di Vildan erano divenuti insopportabili. A questo punto la signora vuole riportare a casa la sua ‘bambina’. Nel frattempo Tarik si dichiara a Banu chiedendole la sua mano, nonostante il parere contrario della famiglia – in un secondo momento la giovane donna si recherà da Emir per raccontargli le novità.

Non solo perché quest’ultimo è sopraffatto da altri pensieri: difatti nutre sospetti su Tufan e perciò chiederà a Tarik di seguirlo. Intanto Kemal è in cerca di prove per incastrare Kozcuoglu: affinché il piano vada a buon fine implora l’aiuto di Kaner, già sorvegliato da Emir e i suoi uomini. Dunque, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del programma tv, aspettando così i prossimi episodi per scoprire l’evoluzione della storia che lega i propri beniamini.