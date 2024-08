In Sardegna esiste un formaggio pericolosissimo: al suo interno qualcosa di assurdo

Attenzione a questo formaggio pericolosissimo: lo producono in Sardegna e può causare seri danni alla salute.

Il nostro Paese è noto, oltre che per le sue bellezze paesaggistiche e per i luoghi di interesse culturale, anche per le sue infinite specialità enogastronomiche. In particolare, possiamo vantare una grandissima varietà di formaggi, una più buona dell’altra. Dal pecorino al parmigiano reggiano, senza dimenticare il grana padano, il gorgonzola, lo squacquerone e ovviamente la mozzarella.

In pochi, però, sanno che in Sardegna si produce un formaggio pericolosissimo che può causare problemi al nostro organismo. Prima di svelare di che cosa si tratta, è bene ricordare che in generale il formaggio andrebbe consumato con moderazione, in quanto dosi eccessive possono andare a rallentare i processi digestivi e causare gonfiore ed altri problemi intestinali.

In Sardegna esiste un formaggio pericolosissimo: quello che c’è dentro è inimmaginabile

Come detto, in Sardegna si produce un formaggio molto pericoloso. Il cosiddetto ‘casu marzu’, che letteralmente in sardo significa ‘formaggio marcio’. A renderlo potenzialmente nocivo per la salute, oltre che raccapricciante, è la presenza al suo interno di larve vive di mosca del formaggio (Piophila casei), che ne alterano la consistenza e il sapore, conferendogli così un gusto molto intenso, adatto solo agli estimatori più coraggiosi.

Le sue origini appartengono alla tradizione pastorale sarda. Inizialmente si trattava di una variante di pecorino sardo, prodotta quando il formaggio iniziava a mostrare segni di fermentazione avanzata. I pastori hanno poi scoperto che, permettendo alle mosche del formaggio di depositare le loro uova nelle forme di pecorino, queste acceleravano la decomposizione del formaggio, rendendolo più morbido e saporito.

Al di là della tradizione, bisogna tuttavia ricordare che il ‘casu marzu’ è un formaggio pericolosissimo per la nostra salute poiché la presenza di larve vive può generare reazioni gastrointestinali gravi come la miasi intestinale, che può portare a dolori addominali, nausea e vomito. Inoltre, è bene tenere in considerazione le condizioni igieniche in cui il formaggio è prodotto. Il processo di fermentazione e decomposizione può infatti favorire lo sviluppo di batteri nocivi, qualora non venga controllato correttamente, aumentando così il rischio di contaminazioni.

Pertanto, il ‘casu marzu’ è considerato illegale sia in Italia che in Europa. Nonostante ciò, in alcune case rurali della Sardegna è ancora possibile assaggiarlo. Il nostro consiglio ovviamente è quello di evitare di esporsi a simili pericoli, benché si tratti di una parte interessante della nostra storia culinaria.