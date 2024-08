Il Paradiso delle Signore spoiler, spunta il ‘piano’ segreto di Umberto: c’entra Adelaide

Spoiler su Il Paradiso delle Signore: il piano segreto di Umberto è scioccante. C’entra Adelaide, tutto sta per cambiare.

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più amate dai telespettatori italiani. Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto ormai qualche anno fa, ma l’interesse del pubblico è rimasto invariato. Sin dall’inizio ha ottenuto il plauso del pubblico che ha eletto i protagonisti come suoi beniamini. Finalmente, i fan possono tirare un sospiro di sollievo poiché, dopo una pausa, la soap sta per tornare con la nona stagione.

I colpi di scena saranno tanti, i telespettatori devono prepararsi a delle vere e proprie rivoluzioni. Tutto sta per cambiare. A partire dal prossimo 9 settembre su Rai 1 andrà in onda la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. In primo piano ci saranno le vicende di Umberto ed Adelaide.

Marcello cercherà di mantenere la calma, consentendo alla contessa e alla figlia di trovare il proprio equilibrio a Milano. Vuole ricostruire il rapporto con loro, ma inizierà a sviluppare una forte gelosia nei confronti di Umberto. Ne parlerà dunque con Adelaide e Marcello capirà che Guarnieri intende riconquistare la sua ex ed è pronto a fare leva sulla loro convivenza per raggiungere il suo scopo.

Il Paradiso delle Signore spoiler: momento difficile per Adelaide, possibile tradimento di Odile

Quando la verità sul caso Hofer verrà fuori, Adelaide non riuscirà a guardare Umberto con gli stessi occhi, perderà la fiducia nei suoi confronti e si riavvicinerà a Marcello.

Il tempo trascorso insieme ha giocato però a favore di Umberto, il Commendatore ha ancora un forte ascendente su di lei. Adelaide vivrà dunque momenti difficili anche perché avrà problemi con sua figlia Odile. Vivendo a Villa Guarnieri infatti, Odile si legherà molto a sua cugina Marta, in pericolo a causa di Tancredi che ha sete di vendetta.

La giovane valuterà la possibilità di lavorare per Galleria Moda Milano. È infatti alla ricerca di una sua identità professionale e non ci penserà due volte a voltare le spalle a sua madre Adelaide, con la quale dopo molti anni di lontananza ha recuperato un legame. Dunque, Adelaide di Sant’Erasmo si ritroverà a fare i conti con il possibile tradimento della figlia Odile, inoltre dovrà affrontare e gestire la gelosia di Marcello Barbieri e capire quali sono le reali intenzioni di Umberto. La loro convivenza creerà infatti dinamiche inaspettate che apriranno nuovi scenari.