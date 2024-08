Meghan, il messaggio doloroso sui social spezza il cuore ai fan: “Vi dico addio”

Meghan Markle era impegnata in un progetto personale a cui ha dovuto rinunciare a causa del suo legame con il Principe Harry.

Meghan Markle e il Principe Harry sono finiti in una tempesta mediatica con l’annuncio dell’abbandono dei loro doveri reali per ritirarsi a vita privata. Il fatto risale al 2020. Tuttavia, da allora i Duchi di Sussex hanno fatto tutto tranne che sottrarsi alla luce dei riflettori.

Con le loro rivelazioni sconvolgenti sulla famiglia reale britannica (rilasciate sempre in maniera clamorosa tramite interviste, documentari e, addirittura, un’autobiografia del Principe), si sono attratti numerose antipatie, non solo in Gran Bretagna ma a livello globale.

In particolare, l’ex attrice della serie “Suits” ha denunciato il fatto di non essere stata accolta con favore sin dall’inizio e di non aver ricevuto supporto dopo gli attacchi ripetuti da parte dei tabloid inglesi. Le numerose pressioni interne hanno portato alla decisione di fare i bagagli, lasciare il vecchio continente e trasferirsi negli Stati Uniti, precisamente nella soleggiata California.

Meghan Markle, la rinuncia che ha dovuto fare in seguito alla relazione con Harry: addio al suo blog

Meghan Markle, prima di legarsi a Harry, gestiva un blog personale di discreto successo dal titolo “The Tig“. In questo spazio online, era solita scrivere regolarmente su temi che erano importanti per lei, tra cui femminismo, viaggi, arte, design e benessere. Il blog ha preso il nome dal suo vino preferito, Tiganello.

Era come una sorta di diario. Alcuni contenuti tra i più memorabili parlavano degli anni di gioventù dell’ex attrice, prima che raggiungesse la fama internazionale. Tuttavia, Meghan è stata costretta ad abbandonare questo progetto e ha chiuso il blog. Lo scopo era ridurre al minimo il livello di controllo mediatico prima del suo matrimonio con Harry, avvenuto nel 2018. Si riteneva che un blog scritto da lei avrebbe probabilmente solo esacerbato l’attenzione. Ogni sua parola poteva essere estrapolata e manipolata senza ritegno.

Lei stessa ha preso commiato dal blog con queste parole: “Dopo quasi tre splendidi anni trascorsi in questa avventura, è tempo di dire addio a ‘The Tig’. Quello che è iniziato come un progetto di passione si è evoluto in una straordinaria comunità di ispirazione, supporto, divertimento e frivolezza. Ha reso le mie giornate più luminose e ha riempito questa esperienza di tanta gioia”.

La Duchessa di Sussex al momento si è dedicata a una nuova attività imprenditoriale. Ha avviato il brand American Riviera Orchard e si occuperà della vendita di suppellettili di lifestyle come piccoli oggetti di arredamento, stoviglie, tessuti, marmellate e confetture, ma anche libri di ricette.