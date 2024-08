Un’oasi floreale a Milano: il luogo perfetto per una pausa dalla città

Milano non è solo una grande metropoli: ospita anche un’oasi floreale, perfetta per prendersi una pausa lontani dal caos della città.

Italia, penisola delle meraviglie, tra luoghi incantevoli, monumenti storici e parchi naturali con viste da mozzare il fiato. Per ammirarne uno a volte non c’è nemmeno bisogno di allontanarsi dalla città. È il caso di quest’oasi naturale, un tripudio di fiori profumati e colorati, che si trova praticamente nel centro di Milano. Com’è possibile trovare un angolo di verde paradisiaco nel bel mezzo della metropoli? Ebbene, anche questo è possibile in Italia, e per visitarlo basta allontanarsi davvero di poco dal cuore della città.

Oggi questo angolo fiorito è un punto di riferimento per tutta la città e molti sportivi amano frequentarlo per praticare le loro attività, poiché anche se quasi in pieno centro, permette di immergersi nella natura più colorata. Per raggiungerlo bisogna andare all’Idroscalo di Milano, inaugurato nel lontano 1930 per facilitare l’atterraggio degli idrovolanti in città.

A breve distanza da quest’ultimo, e vicino all’aeroporto di Linate, sorge l’Isola delle rose. Una volta entrati sarà come aver attraversato un portale per un’altra dimensione: dimenticate la frenesia della città, nel giardino fiorito regna incontrastata la pace e la bellezza della natura.

Isola delle rose, un’oasi floreale a Milano: luogo ideale per dimenticare il caos della città

Come si può intendere facilmente dal nome, il parco urbano è dedicato interamente alle rose. L’Isola delle Rose è infatti un enorme roseto che si estende su 700 metri quadrati di verde e ospita circa 15 specie di rose differenti. Le rose arbustive, importate dalla Germania, fioriscono a partire dal mese di maggio, ognuna con i suoi particolari colori e profumi.

Le piante sono disposte nel giardino secondo un disegno geometrico in quattro coni ottici principali, seguiti da altre zone più piccole estese su tutto il parco. Fanno eccezione le rose rampicanti, che crescono vicino ai portali in acciaio, regalando al parco un’entrata magicamente fiorita. Proprio davanti all’Isola delle Rose sorge il monumento alla Resistenza, dal quale si gode di un’ottima vista sul lago e sul grande giardino fiorito.

Si tratta del luogo perfetto per sfuggire alla città anche solo per qualche minuto e godersi la straordinaria bellezza della natura. L’Isola è facilmente raggiungibile in auto, a piedi, in bici o con i mezzi pubblici e l’ingresso è gratuito tutto l’anno; i cancelli rimangono aperti dalle 8 alle 17 e nelle vicinanze è disponibile un parcheggio a pagamento per i visitatori, con una tariffa giornaliera di 3 euro.