“Di nuovo Stefano De Martino”, Belen e la sua dolorosa estate

Belen è di nuovo single? La sua relazione con l’ingegnere sembrerebbe essere terminata. Cosa c’entra Stefano De Martino?

Belen Rodriguez è una donna apprezzata per fascino, bellezza e carisma. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima e, a poco a poco si è conquistata l’affetto dei telespettatori. Solare, autentica e genuina si è accaparrata i consensi dei telespettatori grazie alla sua personalità estrosa e delicata. La conduttrice televisiva possiede un’anima profonda, riflessiva e meditativa. Lo ha dimostrato nel corso di numerose interviste che ha rilasciato in seguito alla fine del suo matrimonio con lo showman, Stefano De Martino.

I due conduttori hanno fatto sognare milioni di italiani grazie alla loro appassionata e tormentata love story. Una relazione che è sbocciata prepotentemente, dapprima sono stati travolti da un’incontenibile passione, poi è arrivato l’amore, suggellato dalla nascita del loro primogenito, Santiago. Si sono sposati alla presenza di amici e familiari ed è giunto loro il sostegno da parte dei fan. Pian piano, come accade a tante coppie, sono iniziati i dissapori, sfociati in crisi sempre più forti, sino all’ultima che è stata irreparabile e che ha decretato la fine di una relazione durata anni.

Belen e la sua dolorosa estate: c’entra Stefano De Martino

Dopo l’annuncio della rottura, Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Domenica In ai microfoni di Mara Venier, dopo mesi di silenzio. Ha parlato dei presunti tradimenti che Stefano De Martino avrebbe perpetrato ai suoi danni, dichiarazioni che il conduttore partenopeo non ha commentato per non alimentare ulteriormente pettegolezzi e malelingue. I due nonostante sia terminato il sentimento sono legati comunque da un vincolo indissolubile: quello genitoriale per cui non hanno smesso di sentirsi e vedersi per il benessere del figlio.

La conduttrice di recente ha vissuto una relazione con Angelo Edoardo Galvano e sembrava avesse ritrovato la serenità. Angelo Edoardo Galvano ha 34 anni ed è siciliano e vive a Milano. È un ingegnere energetico ed è molto riservato circa la sua vita privata. Solo poche settimane fa, la Rodriguez lo ha definito come un uomo sensibile e pragmatico.

Oggi circolano indiscrezioni secondo cui tra loro tutto sia finito e che il motivo sarebbe da attribuire all’ipotesi che Belen non abbia ancora elaborato il lutto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, e che abbia cercato di lenire il dolore interiore, vivendo altre relazioni, comunque importanti ma non quanto quella che ha vissuto con il conduttore. Si tratta di congetture, ma secondo i beninformati potrebbe essere concrete.