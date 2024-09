Legge 104: cosa dice l’ultimo aggiornamento INPS sulle cifre che puoi ricevere

Ecco cosa dice l’ultimo aggiornamento INPS in merito alle cifre che si possono ricevere con la Legge 104. Spiegato il tutto nel dettaglio.

La Legge 104 è dedicata all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone affette da handicap. Ha come scopo quello di garantire i diritti di libertà e di autonomia del soggetto colpito da una disabilità. Il soggetto deve essere affetto da handicap fisico, psichico o sensoriale per poter usufruire dei vantaggi stabiliti dalla legge. In molti casi ad avvantaggiarsene sono anche coloro che si occupano di tali persone: coniuge, parenti e gli affini entro il secondo grado.

Ed ecco che l’INPS comunica l’aggiornamento delle cifre che si possono ricevere con la Legge 104. Ovviamente per poterne beneficiare bisogna rispettare e possedere determinati requisiti. Dunque vediamo insieme nei minimi dettagli di cosa si tratta e come poter fare richiesta.

Aggiornamento INPS, le cifre che si possono ottenere con la Legge 104: tutti gli importi

Con la circolare n. 61 del 6 maggio 2024 l’INPS ha comunicato la retribuzione massima percepibile nell’anno 2024 per i periodi di congedo straordinario. Il congedo straordinario è una misura che possono ottenere, se richiesta, i lavoratori dipendenti per assistere familiari con disabilità in stato di gravità. Il congedo straordinario permette un periodo di assenza dal lavoro, con un limite massimo di due anni. In questo tempo il beneficiario riceve una indennità economica e l’accredito figurativo di contributi.

L’indennità che viene versata al soggetto è pari all’ultimo stipendio mensile ricevuto prima della richiesta di congedo, ma entro un limite massimo di reddito che viene rivalutato annualmente. Ma cosa succede con la circolare n. 61 del 6 maggio 2024 emessa dall’INPS? Se vi è un importo annuo complessivo di 56.585,73, l’importo massimo annuo di indennità sarà 42.546,00 e di cui 116,25 saranno di importo massimo indennità giornaliero.

Inoltre, sempre per il 2024, sono state comunicate le indennità spettanti per i lavoratori iscritti a gestione separata che non sono pensionati ne assicurati in altre forma di previdenza obbligatoria. In base alla circolare n.24/2024 avranno un contributo mensile di: