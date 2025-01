Termosifoni killer, basta la piccola muntenzione per evitare bollette salate: uccidono i tuoi risparmi

Le bollette dei consumi dilapidano il tuo portafoglio, ma l’efficienza del riscaldamento resta insufficiente? Allora devi assolutamente effettuare questi interventi di manutenzione

I termosifoni sono dispositivi in grado di trasportare e distribuire l’energia prodotta dal generatore di calore, all’interno della stanza in cui sono stati installati. Il processo di trasporto avviene mediante l’acqua calda che scorre nelle tubature dell’impianto e giunge fino ai termosifoni, che la propagheranno nell’ambiente circostante.

Nello specifico, il generatore di calore riscalda l’acqua che si trova all’interno dell’impianto; l’acqua viene poi spinta nel sistema di tubazioni che mette in comunicazione il generatore e i termosifoni ed in questa fase avviene lo scambio di calore, che verrà poi rilasciato nell’ambiente dal termosifone. Quando il radiatore cede una parte del calore, l’acqua torna verso la caldaia e il processo ricomincia da zero.

L’elemento che più di ogni altro contribuisce al corretto funzionamento dell’impianto è la valvola termostatica, che regola il flusso dell’acqua calda che scorre tra il termosifone e l’impianto, svolgendo un ruolo fondamentale anche sulla quantità di calore che viene dispersa nell’ambiente. Tramite la valvola possiamo, dunque, impostare la temperatura desiderata in qualunque momento, evitando significativamente gli sprechi energetici.

Per l’accensione dei termosifoni, è importante sottolineare che esistono due tipi di impianti ben distinti ai quali i radiatori possono essere collegati. Se sono collegati ad un impianto autonomo, sarà sufficiente l’accensione del generatore di calore per permettere ai termosifoni di cominciare a lavorare. In caso, invece, di impianto centralizzato, si potrà soltanto attendere l’arrivo della data di accensione, stabilita da ogni comune, a partire dalla quale i caloriferi entreranno in funzione.

Vale la pena effettuare degli interventi

I termosifoni possono incappare in malfunzionamenti, che causano a loro volta disagi ulteriori. Un’inefficienza nel lavoro del sistema di riscaldamento può essere dipesa, ad esempio, da un ostacolo nella circolazione d’acqua calda o nella corretta diffusione del calore. Questo potrebbe comportare che il vostro radiatore si scaldi solo in parte, non provvedendo concretamente alla sua funzione, ma rappresentando comunque un costo da sostenere, poiché effettivamente in uso.

Per evitare spreco di energia e aumento insostenibile nei consumi, che tali problematiche causano sul lungo termine, sarebbe prudente effettuare, in genere alle porte della stagione invernale, piccoli interventi mirati a controllare lo stato generale del vostro impianto. E’ consigliabile, ad esempio pulire lo stesso impianto di riscaldamento o sfiatare i radiatori, aprendo le valvole per far uscire aria ed acqua in eccesso. Si tratta di pratiche non particolarmente complesse o durature, che in genere non richiedono l’intervento di un professionista.

Come massimizzarne l’efficienza?

Per massimizzare a pieno l’efficienza dei radiatori bisogna approfondire il loro stato prima di accenderli. Procedere con una pulizia, ad esempio, è sempre un’idea vincente: per fare ciò, dovrai rimuovere il termosifone dalla parete, scaricarne l’acqua ormai sporca e risciacquarlo, in modo tale da eliminare le impurità. Se residui inscalfibili dovessero persistere, puoi aiutarti con un martello in gomma, procedendo con picchiettii molto delicati, altrimenti rischieresti di creare danni davvero irreparabili. La pratica, se necessario, deve essere ripetuta fino a quando l’acqua non appare totalmente limpida e trasparente.

La rimozione riguarda anche i residui di polvere o sporcizia, che possono causare rumori o irregolarità nella funzione dei caloriferi. L’individuazione di eventuali pecche, danni o malfunzionamenti deve avvenire prima dell’accensione dei termosifoni, in modo tale da comprendere la natura del problema e correre rapidamente ai ripari. Un’attenzione particolare allo stato del tuo impianto è fondamentale per permettere alla tua abitazione di godere del calore e del comfort necessario per affrontare la stagione invernale.