Fino a 100mila euro di stipendio e quasi due mesi di ferie pagate: devi solo andare in Spagna

Entra a far parte del settore pubblico spagnolo: esiste un bando che potrà assicurarti oltre 100.000 euro di stipendio ed altri profittevoli bonus.

Sono molte le opportunità lavorative offerte da vari paesi d’Europa nell’ambito del settore pubblico. Tra le ultime occasioni, da sfruttare al volo, l’assunzione di 150 dipendenti per ricoprire il ruolo di controllore del traffico aereo. Rappresenta una possibilità estremamente utile per molti giovani ragazzi in tutto il continente, sia per la stabilità offerta, sia per l’importante stipendio.

La proposta arriva dalla Spagna, dove il settore dei trasporti, specie legati ai velivoli, risulta essere in forte espansione negli ultimi anni. C’è la possibilità di prendere parte ad un concorso, aperto sia ai cittadini iberici, sia a persone che provengono da altri stati europei, che, in caso di esito positivo, consentirà un pubblico impiego stabile.

Il bando è stato già pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) in Spagna, con la selezione dei candidati partita lo scorso dicembre, che si articolerà fino al gennaio 2025. Le figure che verranno assunte diventeranno controllori del traffico per conto di ENAIRE, principale gestore della navigazione aerea del Regno.

Si tratta dell’ente, direttamente collegato al Ministero dei Lavori Pubblici, responsabile del traffico e della sorveglianza rispetto ai veicoli aerei e aeronautici. ENAIRE rappresenta il quarto fornitore di servizi di navigazione dell’intero Vecchio Continente, mantenendo la gestione di oltre 2,2 km quadri dello spazio aereo.

In cosa consiste il concorso?

Esistono dei requisiti specifici che i partecipanti devono poter soddisfare: a livello anagrafico, il concorso è accessibile agli appartenenti alla fascia compresa tra i 18 e i 65 anni in possesso di un diploma di maturità. La laurea non è richiesta, ma, al contrario, è necessario che venga presentata una licenza da controllore per potervi accedere. Per quanto concerne la questione linguistica, è necessario poter attestare un livello d’inglese pari, almeno, al B2.

Se il concorso verrà superato, l’incarico svolto assicurerà uno stipendio assolutamente sostanzioso. Nel settore pubblico spagnolo, infatti, il controllore del traffico aereo è una delle figure professionali meglio retribuite in assoluto. Lo stipendio oscilla tra i 50.000 e i 100.000 euro annui, ma grazie ai bonus può anche essere raggiunto il tetto dei 150.000.

Ulteriori benefici

Se supererai il concorso, nello svolgimento della tua attività professionale potrai avere diritto a ben 48 giorni di ferie retribuite, tra i più alti in assoluto del settore pubblico. Lo stipendio e la garanzia delle ferie non sono una casualità, bensì sono direttamente connesse alla professione, considerata tra le più impegnative, in quanto si tratta di un lavoro che dovrà essere fondamentale svolgere nel modo opportuno, poiché cruciale per la sicurezza di svariate migliaia di persone.

La professione ti introdurrà ad una carriera stabile e vantaggiosa, non esclusivamente in termini di retribuzione. Sarai in grado di implementare la tua conoscenza ed allargare la tua esperienza nell’ambito dei trasporti via aerea che, come detto, diventerà uno degli ambiti di maggior importanza per il futuro dell’Europa.