Etna in eruzione: stop a voli all’aeroporto di Catania fino al 15 agosto, disagi per i passeggeri

Il cielo sopra Catania si è nuovamente oscurato per la cenere dell’Etna, costringendo l’aeroporto di Fontanarossa a fermarsi di nuovo. La Protezione civile ha appena annunciato: stop ai voli fino alla sera del 15 agosto. Un colpo duro per chi aveva programmi di viaggio o lavoro, intrappolato in attese interminabili e cancellazioni a catena.

La pista, coperta da uno strato spesso di cenere e frammenti vulcanici, non può più garantire la sicurezza degli aerei. Così, tra ritardi che si accumulano e passeggeri in ansia, l’aria resta tesa. E con il picco dell’estate alle porte, il rischio di nuovi disagi è più che concreto.

Perché l’aeroporto resta chiuso più a lungo

La decisione di prorogare il blocco nasce dall’aumento dell’attività eruttiva, con la nube di cenere che si è diretta proprio verso le piste di Fontanarossa. La Protezione civile parla di “fase di allarme” e ha scelto di fermare completamente i voli per precauzione.

La cenere vulcanica è un pericolo serio per gli aerei: può danneggiare i motori, ridurre la visibilità e interferire con gli strumenti di navigazione. Per questo, le autorità hanno imposto lo stop totale, seguendo i protocolli internazionali per la sicurezza.

Gli esperti continuano a monitorare la situazione, ma al momento non si prevedono riaperture prima del 15 agosto. Restano comunque possibili cambiamenti, in base a come evolverà l’attività vulcanica e alle condizioni meteorologiche.

Viaggiatori in difficoltà, le misure di supporto

Chi doveva volare da o per Catania si trova in una situazione complicata. Molti passeggeri sono bloccati o in attesa di notizie, con prenotazioni cancellate o rimandate senza una data precisa. Le compagnie aeree hanno sospeso numerosi voli e hanno attivato servizi per rimborsi e modifiche di biglietti.

Per alleggerire la pressione su Catania, alcuni voli sono stati dirottati sugli aeroporti di Palermo e Trapani. Ma la distanza e la capacità limitata di questi scali creano problemi logistici non da poco.

Le autorità locali hanno messo in piedi punti di assistenza e informazioni per aiutare i viaggiatori a orientarsi tra le opzioni disponibili. E invitano tutti a seguire le indicazioni ufficiali, evitando spostamenti non necessari in un momento di emergenza naturale.

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni

L’attività dell’Etna è sotto controllo continuo grazie a una rete di monitoraggio che usa sensori sismici, termici e satellitari. Anche le condizioni del vento sono fondamentali per capire dove si sposta la cenere.

Se l’eruzione dovesse mantenersi intensa, è probabile che il blocco voli si prolunghi oltre il 15 agosto. Se invece l’attività si attenuerà, si potrà pensare a una riapertura anticipata, sempre con rigidi controlli di sicurezza.

Nel frattempo, le autorità stanno valutando interventi per rendere l’aeroporto di Fontanarossa più resistente a eventi simili in futuro, vista la frequenza delle eruzioni dell’Etna. L’obiettivo è garantire la continuità dei collegamenti, limitando al massimo i disagi per chi viaggia, anche quando la natura fa sentire la sua forza.