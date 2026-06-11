Le 50 città italiane più amate dai viaggiatori solitari: la mappa aggiornata del 2024

Ogni giorno, migliaia di persone scelgono di partire da sole. Non si tratta più di una tendenza passeggera, ma di una vera e propria rivoluzione nel modo di viaggiare. Libertà assoluta: decidere l’itinerario all’ultimo minuto, fermarsi dove si vuole, cambiare programma senza dover dare spiegazioni. Questo è il fascino irresistibile del viaggio in solitaria. GuruWalk, piattaforma nota per i suoi free tour in tutto il mondo, ha analizzato le preferenze di chi viaggia senza compagnia, tracciando una mappa delle città più amate dai solitari.

Dall’ultimo anno di prenotazioni, sono emerse 150 città, ordinate per numero di viaggiatori singoli. Ne è nata una classifica di 50 destinazioni top, che spazia da Toronto a Belgrado, passando per metropoli asiatiche, capitali europee meno conosciute e città emergenti in America Latina. Il dato più sorprendente? Chi viaggia da solo spesso evita i luoghi più affollati, scegliendo invece destinazioni autentiche, dove cultura e vita quotidiana si mescolano senza filtri.

Toronto in testa: la città multiculturale che piace ai viaggiatori solitari

Toronto, in Canada, è la destinazione numero uno per chi viaggia da solo. Secondo GuruWalk, oltre la metà delle prenotazioni ai free tour sono fatte da persone che affrontano il viaggio in autonomia. La città si distingue per la sua varietà culturale, i quartieri diversi tra loro e la facilità con cui si può girare. Questo permette a chi esplora da solo di muoversi liberamente, passando dal centro affollato ai parchi lungo il lago Ontario. Sicurezza e servizi di qualità sono un valore aggiunto che rende Toronto ancora più attraente per chi si affida solo alle proprie scelte.

Dietro Toronto spiccano destinazioni meno note ma molto interessanti per i viaggiatori solitari. Santa Ana, in El Salvador, è seconda in classifica: qui chi cerca un’esperienza autentica si immerge in un contesto poco turistico, ricco di tradizioni e paesaggi naturali. Sul podio c’è anche São Paulo, metropoli brasiliana vibrante e ricca di vita culturale e notturna, perfetta per chi vuole energia e varietà.

Quarta e quinta ci sono Taipei e Kuala Lumpur, due città asiatiche con infrastrutture efficienti e ambienti sicuri. Ottimi trasporti e un’organizzazione urbana accessibile sono fondamentali per chi viaggia da solo e vuole scoprire la città senza dover dipendere da tour organizzati.

Asia e America Latina: protagoniste nella top 50 delle mete per viaggiatori indipendenti

La classifica di GuruWalk mostra una forte presenza di città asiatiche e latinoamericane tra le destinazioni più amate dai viaggiatori solitari. Oltre a Kuala Lumpur e Taipei, figurano città come La Paz in Bolivia, Hong Kong, Singapore, Seul, Bangkok, Shanghai e Chiang Mai. Questi luoghi offrono un mix di cultura vivace, sicurezza e trasporti efficienti, che rendono facile girare in autonomia.

In Asia, la varietà di stili di vita e la qualità delle infrastrutture aiutano chi viaggia da solo. Seul e Bangkok attraggono per la loro offerta che spazia dai mercati tradizionali ai quartieri moderni. Shanghai, con i suoi grattacieli imponenti, è una meta di grande fascino. Chiang Mai, invece, è la scelta ideale per chi preferisce un ambiente più tranquillo, immerso nella natura e nella cultura locale.

In America Latina, oltre alle grandi città, emergono destinazioni come Antigua Guatemala e Quito. Qui si respirano atmosfere autentiche, lontane dai percorsi turistici più battuti. Queste città combinano paesaggi culturali e naturali e offrono un buon equilibrio tra sicurezza e facilità di movimento, perfette per chi viaggia da solo.

Europa: le mete meno convenzionali che conquistano i viaggiatori solitari

Tra le città europee meno battute dal turismo di massa, Skopje in Macedonia del Nord e Belgrado in Serbia sono due mete molto apprezzate dai viaggiatori indipendenti. Queste destinazioni si distinguono per l’esperienza fuori dai classici itinerari, con un patrimonio culturale e storico ricco e una vita urbana vivace.

Nonostante non siano capitali molto conosciute, sono riuscite ad attirare un pubblico curioso e in crescita, desideroso di scoprire angoli meno esplorati dell’Europa. I free tour che raccontano la storia locale, le scene artistiche e musicali dinamiche e i mercati vivaci creano il mix giusto per chi vuole immergersi nella vita quotidiana senza dover seguire percorsi già tracciati.

Anche altre città europee come Vilnius, Tallinn, Sarajevo e Riga confermano questa tendenza verso mete alternative, che uniscono sicurezza, accessibilità e un’atmosfera autentica e suggestiva.

L’Italia fuori dalla top 50 e il panorama globale dei viaggiatori solitari

Un dato che salta all’occhio è l’assenza dell’Italia nella lista delle prime 50 città più scelte dai viaggiatori solitari, almeno per quanto riguarda la percentuale di partecipanti ai free tour. Dietro a questa mancanza possono esserci vari motivi: un turismo più orientato a gruppi o famiglie, o itinerari meno indipendenti e più organizzati.

A livello mondiale, la classifica include città di Nord America, Europa, Asia e Oceania. Melbourne, in Australia, resta una meta molto amata, così come Francoforte in Germania e Manchester nel Regno Unito. Berlino e Istanbul, pur essendo grandi poli turistici, hanno percentuali più basse di viaggiatori singoli, probabilmente perché qui predominano i gruppi o i pacchetti organizzati.

Al contrario, molte città emergenti o meno conosciute stanno diventando luoghi ideali per chi viaggia senza compagnia, attratti da un’offerta ricca di cultura, sicurezza e facilità di spostamento. Questo trend racconta una nuova modalità di scoprire il mondo, basata sulla libertà, sulla curiosità e sulla voglia di esperienze fuori dal comune.

Oggi la mappa dei viaggiatori solitari si disegna così: un mosaico che non parla solo di città, ma di un turismo che cambia, portando alla luce luoghi capaci di offrire scorci inesplorati e incontri autentici a chi sceglie di camminare da solo.