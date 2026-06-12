Aperti per Voi sotto le Stelle: 100 Eventi Unici in 50 Città Italiane dal 12 al 14 Giugno

Il cielo si tinge di stelle, e l’Italia si accende di luci e segreti. Dal 12 al 14 giugno, il Touring Club Italiano riapre le porte di oltre 50 città con “Aperti per voi sotto le stelle”. Più di 100 eventi, sparsi tra borghi e metropoli, invitano a scoprire angoli d’arte nascosti, spesso chiusi al pubblico, ma capaci di raccontare storie diverse quando cala il sole. Un’occasione rara per camminare nel buio, dove ogni ombra diventa parte di un viaggio da vivere senza fretta.

“Aperti per voi”: il volontariato che fa vivere i nostri tesori

“Aperti per voi” è un progetto nato nel 2005, tra le più longeve iniziative del Touring Club Italiano dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il cuore dell’idea è semplice: affidare ai volontari la cura e l’apertura di siti poco accessibili o sconosciuti. Non si tratta solo di visitare, ma di prendersi cura insieme di questi beni, un impegno che unisce passione e responsabilità.

La versione serale, “sotto le stelle”, dà un tocco in più: i percorsi serali trasformano la visita in un’esperienza immersiva, fuori dagli schemi. Così i luoghi si animano, diventano spazi di incontro e scoperta aperti a tutti, grazie all’entusiasmo e alla dedizione di chi li custodisce.

Gli appuntamenti da non perdere dal 12 al 14 giugno

Tra le tante proposte, alcune si fanno notare per originalità e fascino. Il 12 giugno a Villa Borghese, Roma, si apre uno zoo senza gabbie, tra statue e fontane, dove gli animali vivono liberi in un ambiente pensato per loro. Una visita adatta anche ai bambini, che alla fine ricevono un piccolo ricordo.

Sempre il 12, ad Ancona si visita la Domus Romana sotto la Corte d’Appello: un gioiello archeologico dell’età imperiale, con mosaici e affreschi ben conservati, che raccontano la storia di questa città affacciata sull’Adriatico. Questa è solo una delle tante aperture in programma durante il weekend.

Il 13 giugno, a Genova, è tempo di letteratura con una passeggiata sulle tracce del poeta Giorgio Caproni. Il percorso va da piazza Bandiera alla funicolare Zecca-Righi, passando per i luoghi evocati dalle sue poesie. L’ascensore del Portello rende il cammino accessibile e suggestivo.

A Como, le Terme Romane aprono le porte fino alle 22, offrendo uno scorcio affascinante su un sito archeologico ben conservato, incastonato nel cuore della città e affacciato sul lago.

A Torino, invece, si può visitare Villa Tesoriera, costruita per il tesoriere di Vittorio Amedeo II nel primo ‘700. La villa, con la sua storia e trasformazioni, ospita oggi la Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte, una delle raccolte più importanti del Paese. Un luogo dove arte, musica e storia si intrecciano in un’atmosfera magica.

Anagni: arte, storia e sapori per chiudere il weekend

Il 14 giugno Anagni, la “città dei papi”, propone un programma speciale con visite guidate e degustazioni. Si potranno vedere la cattedrale romanica con il suo pavimento musivo originale del Duecento, il Palazzo Comunale e, novità di quest’anno, la Chiesa di San Pietro in Vineis, aperta straordinariamente.

Le visite, accompagnate da esperti, svelano dettagli artistici e storici di grande valore. La serata si chiude con un assaggio di prodotti tipici e vini della Via del Cesanese, eccellenza locale. Vista la capienza limitata, è obbligatoria la prenotazione.

Come partecipare: prenotazioni e informazioni utili

Quest’anno “Aperti per voi sotto le stelle” si articola in sei temi: dimore storiche, stazioni d’arte, teatri, case di scrittori, archivi e chiese. Si può scegliere in base agli interessi o alla zona di appartenenza. La maggior parte delle visite è gratuita, con la possibilità di lasciare una donazione libera per sostenere l’iniziativa.

Alcune aperture richiedono la prenotazione, soprattutto quelle con posti limitati. Il sito ufficiale dell’evento fornisce tutte le informazioni su orari, luoghi e modalità di partecipazione, facilitando la scelta e la programmazione.

L’evento coinvolge tutto il Paese, unendo esperti, cittadini e turisti in un racconto comune che fa vivere il patrimonio culturale anche dopo il tramonto. Il Touring Club Italiano conferma così la sua missione: far scoprire e amare l’Italia, non solo di giorno, ma anche sotto le stelle.