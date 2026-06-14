Notte Romantica 2026: 230 Borghi Italiani Celebrano l’Amore e i Ricordi il 20 Giugno

Sabato 20 giugno 2026, più di 230 borghi italiani si preparano a illuminarsi di una luce speciale. La Notte Romantica torna per l’undicesima volta, trasformando piazze, vicoli e castelli in scenari viventi dove l’amore si intreccia con i ricordi. Non è una festa qualunque, ma un viaggio dentro storie antiche e tradizioni che spesso sfuggono ai grandi flussi turistici. Organizzata dall’associazione I Borghi più belli d’Italia, questa serata celebra proprio quei luoghi nascosti che custodiscono la memoria delle generazioni. Il tema? “L’amore per i ricordi”, un invito a guardare al passato con tenerezza, mentre si vive il presente.

Borghi in festa: luci, musica e sapori della tradizione

I borghi si preparano a una serata ricca di eventi che raccontano il legame tra amore e memoria. Le piazze si vestiranno di luci soffuse, mentre antichi palazzi e castelli ospiteranno concerti, spettacoli dal vivo, mostre fotografiche, letture e installazioni artistiche. A queste proposte culturali si affiancheranno degustazioni di prodotti tipici, passeggiate guidate per scoprire le tradizioni locali e momenti di convivialità. L’obiettivo è coinvolgere chi vive nei borghi e chi arriva da fuori, creando un’atmosfera calda e avvolgente. Questi piccoli centri sono veri e propri custodi di storie familiari, tramandate attraverso fotografie, lettere, usanze e botteghe artigiane. A chiudere la serata, il tradizionale bacio di mezzanotte, simbolo di partecipazione e sentimento condiviso.

Perché il tema “amore per i ricordi” parla a tutti

La scelta del tema per il 2026 riflette un bisogno crescente di esperienze autentiche, capaci di unire le persone. Secondo uno studio di Mastercard, il 73% degli italiani preferisce attività legate alla cultura e alla storia locale, più di altre forme di svago. Le esperienze che valorizzano la memoria collettiva attirano un turismo che va oltre il semplice viaggio, abbracciando enogastronomia e attività all’aria aperta. Le piccole e medie imprese locali giocano un ruolo fondamentale: oltre il 60% dei cittadini è pronto a sostenere iniziative che portino benefici concreti alle proprie comunità, dimostrando così un legame forte con il territorio e le sue risorse.

“Pensiero d’Amore”: il dolce simbolo della serata

Tra le novità della Notte Romantica 2026 torna il “Pensiero d’Amore”, il dessert creato apposta per l’evento e reinterpretato dalla chef Francesca Benedettelli. Questo dolce, proposto nei ristoranti dei borghi aderenti, è parte della collaborazione con Mastercard e l’associazione I Borghi più belli d’Italia per promuovere un turismo autentico e legato alle tradizioni. L’iniziativa vuole offrire a visitatori italiani e stranieri l’occasione di scoprire i sapori del territorio, raccontando le radici culturali attraverso la cucina. Durante la serata, inoltre, si racconteranno le storie di artigiani e creativi che, spesso lontani dai riflettori, tengono viva la cultura e la socialità dei piccoli centri storici.

La Notte Romantica si apre all’Europa

L’evento ha ormai varcato i confini italiani, entrando nella rete internazionale Les Plus Beaux Villages de la Terre, che coinvolge borghi di Francia, Spagna, Belgio e Bosnia-Erzegovina. Per il 2026 sono in programma manifestazioni simili in questi Paesi, tutte sincronizzate per celebrare insieme il valore dei piccoli centri storici e la loro eredità culturale. Questa apertura internazionale rende la Notte Romantica un’occasione di scambio culturale e promozione reciproca, rafforzando l’identità dei borghi e unendo turismo, cultura e comunità su scala globale.

Un momento per fermarsi e riscoprire

Fiorello Primi, presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, riassume così il senso della manifestazione: “In un mondo che corre sempre più veloce, i borghi sono i luoghi dove l’amore trova ancora il tempo di fermarsi e i ricordi possono tornare a vivere.” A undici anni dal debutto, la Notte Romantica è cresciuta fino a diventare una serata attesa da amministrazioni e cittadini. La passione con cui i territori si impegnano nel progetto trasforma la festa in un’esperienza autentica, capace di celebrare non solo la bellezza dei luoghi ma anche le relazioni umane e le emozioni condivise. Il 20 giugno sarà una notte in cui passato e presente si incontrano, grazie alla cultura e alla partecipazione che tengono vivo il legame tra comunità e memoria.