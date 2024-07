Kamala Harris, tutte le star che hanno dichiarato di sostenerla

Si attende la scelta, per molti decisiva (può muovere i voti di milioni di giovani), di Taylor Swift, al momento la star più grande della musica statunitense

Attori e cantanti si stanno mobilitando per il voto alle presidenziali in programma il prossimo novembre. Molti di loro si sono schierati dalla parte dell’attuale vicepresidente, designata da Joe Biden come candidata. Come spesso accade in queste situazioni, c’è chi lo ha fatto esplicitamente, come George Clooney e Spike Lee, e chi più silenziosamente. Tra questi Beyoncé, che ha dato il permesso di utilizzare il suo brano “Freedom” per i comizi di Harris. Invece, c’è un nome che, secondo molti, potrebbe davvero fare la differenza per l’elezione di Kamala, muovendo il voto di milioni di giovani: è quello di Taylor Swift, al momento la star più grande della musica statunitense. Alle ultime elezioni aveva supportato Biden. Ma vediamo chi sono quelli che si sono già schierati.

George Clooney

L’attore è da sempre un grande democratico. Quasi tre settimane fa, il 10 luglio, su un editoriale sul New York Times aveva chiesto a Biden di lasciare la corsa. Quando si è ritirato, lo ha ringraziato dicendo di aver salvato “ancora una volta la democrazia”. E si è detto “entusiasta” del passaggio di testimone a Harris.

Robert De Niro

È un forte oppositore di Donald Trump, anche Robert De Niro non ha ancora menzionato direttamente Kamala Harris. Ma la sua posizione è chiara. “Con una scaltra mossa politica e patriottismo altruista, Joe Biden si è fatto da parte per lasciare la strada libera a un altro Democratico di diventare presidente perché non c’è nulla di più importante per il nostro Paese che battere Donald Trump al voto”, le sue parole commentando la ritirata di Biden.

Beyoncé

Nemmeno Beyoncé ha ancora parlato esplicitamente del suo supporto a Kamala Harris. Il primo discorso pubblico della vicepresidente dopo l’addio alla corsa di Joe Biden è, però, stato accompagnato dalle note di “Freedom”, brano di Beyoncé dall’album Lemonade. La Cnn ha rivelato che l’ufficio della campagna di Harris ha chiesto alla cantante, famosa per non permettere liberamente a tutti di utilizzare la sua musica, di poterlo fare prima dell’evento. Permesso accordato. Quindi…

Spike Lee

Ed eccoci a Spike Lee, che ci ha messo la faccia nell’appoggiare la corsa alla Casa Bianca di Kamala Harris. Infatti, ha espresso il suo appoggio con diversi post sui social: “Ancora una volta una sorella è arrivata a salvarci”, ha scritto in uno di questi. Più esplicito di così, non poteva.

John Legend

In un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram, il cantante John Legend, amico di Barack Obama, ha lodato Joe Biden per la scelta di ritirarsi. E Kamala Harris ha detto: “È pronta per questa sfida e sono pronto ad aiutarla in ogni modo possibile”.

Barbra Streisand

Ha postato sui social un pensiero nel quale si è schierata con l’attuale vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris: “Amo Joe Biden e tutte le cose meravigliose che ha fatto per il nostro Paese. Trump è un bugiardo patologico che mente tanto facilmente quanto respira. Vuole portare via i diritti delle donne e distruggere la nostra grande democrazia. Kamala Harris continuerà il lavoro di Joe Biden e sarà una grande presidente”, si legge.

Jamie Lee Curtis

Figlia dei celebri attori Tony Curtis e Janet Leigh, anche lei ha espresso il suo appoggio a Kamala Harris sui social: “Saggezza che nasce dalla sofferenza! Possiamo fare qualsiasi cosa! Siamo forti! Siamo invincibili! Siamo Kamala Harris”, è solo uno dei molti post pubblicati da Jamie Lee Curtis. In questo c’è anche un nuovo slogan: “Yes we Kam!”.

Charli XCX

Cantante e produttrice britannica tra i nomi più caldi dell’estate con il suo album Brat. “Kamala is brat” (Kamala è una cattiva ragazza) ha scritto su X. L’account ufficiale della campagna presidenziale di Kamala Harris ha poi fatto suo il font (e il colore verde acido) della copertina dell’album Brat.

Ariana Grande

Lei si è schierata in maniera molto semplice, senza fare grandi proclami. Ariana Grande ha semplicemente pubblicato su Instagram l’endorsement di Joe Biden a Kamala Harris, per poi aggiungere il link dove registrarsi per votare.

Viola Davids

Anche lei ha scelto Instagram con questo post: “Quello che le persone vogliono è semplice. Vogliono un’America che sia all’altezza delle sue promesse. Io sto con lei!”.

Shonda Rhimes

Produttrice e sceneggiatrice di serie come “Grey’s Anatomy” e “Bridgerton”, ha pubblicato qualche foto di lei e Kamala Harris insieme su Instagram, ricordando di averla già appoggiata nel 2016 quando correva per il Senato e poi per la vicepresidenza.

Olivia Rodrigo

Anche la popstar ha scelto i social e ha pubblicato sulle sue storie Instagram un video nel quale Kamala Harris parlava del diritto all’aborto. “Noi che crediamo nella libertà riproduttiva fermeremo la messa al bando dell’aborto di Donald Trump perché noi ci fidiamo delle donne che scelgono per il loro corpo”, diceva Harris.

Kesha

Ha definito “assolutamente sessiste” le parole con le quali il candidato vicepresidente repubblicano designato da Trump, J.D. Vance, ha parlato degli Stati Uniti come di un Paese “guidato da donne gattare senza figli che hanno una vita miserabile”, parlando anche di Kamala Harris.

Cardi B

La rapper, che nelle scorse settimane aveva detto che non avrebbe supportato Joe Biden, ha poi espresso il suo appoggio a Kamala Harris: “Ve l’avevo detto che doveva essere la candidata per le elezioni 2024”.

Danai Gurira

È l’attrice di “The Walking Dead” e della saga di “Black Panther”. Ha postato una foto insieme a Kamala Harris e una citazione di Michelle Obama: “Non c’è limite a quello che, come donne, possiamo realizzare”.

Kerry Washington

La celebre Olivia Pope di Scandal (tra l’altro, è una serie ambientata in gran parte alla Casa Bianca), come hanno già fatto quelli citati sopra, ha pubblicato una sua foto con Harris e ha scritto: “Sono con lei”.

Jessica Alba

Così come ha fatto l’attrice Jessica Alba, che ha pubblicato una foto insieme all’attuale vicepresidente e si è detta “entusiasta” che Harris possa “fare la storia”.

Uma Thurman

Un appoggio semplice, ma efficace: “Portiamo una donna alla Casa Bianca”, ha postato sul proprio profilo Instagram Uma Thurman.

Elizabeth Banks

Infine, l’attrice Elizabeth Banks, che descrive Kamala Harris come una donna “che lavora sodo, ama il suo Paese e la sua famiglia e si fida delle donne”. E aggiunge: “Non vedo l’ora di votarla con entusiasmo a novembre”.