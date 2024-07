Elettra Lamborghini in seria difficoltà poche ore prima del concerto: l’accorato appello ai follower

La cantante Elettra Lamborghini di recente ha chiesto aiuto ai suoi follower. Poco prima del concerto si è trovata in grossa difficoltà

Fisico mozzafiato, sguardo penetrante e carisma da vendere, Elettra Lamborghini è una vera pantera quando sale sul palco. Poche ore prima del suo ultimo concerto, però, la cantante si è trovata in serie difficoltà a causa di un’emergenza che non sapeva come risolvere. Per questo motivo ha lanciato un appello ai suoi follower su Instagram.

Classe 1994, Elettra Lamborghini è un vero vulcano. Canta, presenta programmi e non smette mai di far parlare di sé. Oltre ad avere un fisico statuario e due occhi ammalianti, l’erede di casa Lamborghini ha anche un grande talento e una grande personalità. Ha fatto il suo esordio in televisione nel 2015 come ospite al Chiambretti Night per poi partecipare al reality Riccanza e posare per Playboy.

Da allora la bella Elettra non si è più fermata. La carriera nella musica è iniziata nel 2018 quando Elettra aveva appena 24 anni. Quest’anno sta spopolando il suo singolo Dire, fare, baciare e i suoi concerti fanno sempre il pienone. Tuttavia, poche ore prima della sua ultima esibizione sul palco, Elettra Lamborghini si è trovata in serissime difficoltà al punto che ha lanciato un appello disperato ai follower.

Elettra Lamborghini, un’emergenza rischiava di far saltare il concerto: richiesta di aiuto in hotel

Una vera e propria emergenza quella che ha messo in difficoltà la bella Elettra Lamborghini a poche ore dal suo ultimo concerto. Sarebbe potuto saltare tutto. Fortunatamente il problema si è risolto, ma Elettra era andata in tilt, arrivando a chiedere aiuto a tutti i suoi ammiratori.

A poche ore dal concerto, tra le storie Instagram di Elettra Lamborghini è apparsa una richiesta di aiuto, un appello quasi disperato che ha fatto preoccupare i fan della cantante. Addirittura Elettra si è resa disponibile a lasciare in privato l’indirizzo del suo hotel purché qualcuno corresse ad aiutarla nel più breve tempo possibile.

Ma qual era l’urgenza? L’eccentrica erede di casa Lamborghini voleva farsi le extension delle ciglia per avere un aspetto ancora più splendido sul palco. La cantante ha ammesso che avrebbe anche potuto attendere fino al giorno dopo e farsele fare nel suo centro estetico. Ma ha spiegato che non resisteva e le voleva per il concerto.

E così ha lanciato un appello ai suoi fan: “Raga urgenza, questa mattina mi sono svegliata e voglio fare le ciglia. Qualcuno che venga nel mio hotel a farmele…”. Una richiesta alle quale sicuramente avranno risposto in massa, anche solo per guardare dal vivo e da vicino per qualche minuto la loro beniamina.