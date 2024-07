Temptation Island, colpo di scena tra Lino e Alessia dopo l’addio: la segnalazione è assurda

Una nuova segnalazione su Lino e Alessia lascia perplessi i fan che sperano tutt’altro per la coppia di Temptation Island

Le storie di Temptation Island, anche dopo la conclusione del programma, continuano a far discutere. Adesso è il “dopo” che catalizza l’attenzione dei telespettatori e l’ex coppia composta da Alessia e Lino è tra quelle che di più sono sotto l’attenzione di tutti.

I due giovani partenopei sono usciti separati dal programma ma c’è chi teme che possano ritornare insieme. Le ultime segnalazioni mettono apprensione e riaccendono le luci sulla loro storia d’amore.

Temptation Island, dopo un mese ci sono ripensamenti? Cosa sta accadendo ad Alessia e Lino

Alessia e Lino hanno voluto mettere alla prova il loro amore, sbarcando insieme sull’isola delle tentazioni. Forse Alessia non si aspettava quello che avrebbe vissuto da lì a poco, tant’ è vero che appena ha captato segnali negativi ha iniziato a chiedere al conduttore Filippo Bisciglia continui falò di confronto, puntualmente rifiutati da Lino.

Lino infatti, voltate le spalle alla fidanzata per dirigersi verso il villaggio delle single, ha dismesso il ruolo di ragazzo impegnato sentimentalmente per tuffarsi in quella che ha avuto tutti i crismi di una vacanza godereccia, con tanto di flirt con una delle ragazze, Maika.

Proprio l’avvicinamento eccessivo a Maika, ha messo in allerta Alessia, la quale ha cercato in tutti i modi di fermarlo in tempo per recuperare il loro rapporto, ma invano. Lino non solo si è sempre rifiutato ma alla fine ha deciso persino di rimanere con la single, lasciando di fatto la sua ragazza, alla quale era legato da 4 anni.

Per questo motivo i fan dello show sono fermi nell’idea che Alessia non deve più tornare con lui. Ma i due a che punto sono ad un mese di distanza dalla registrazione dello show? Le segnalazioni non mancano e tra queste spicca quella che in queste ultime ore è apparsa sul profilo social di Deianira Marzano. L’esperta di gossip non ha esitato a condividere una segnalazione che lascia gli appassionati un po’ con l’amaro in bocca.

“Deia, sono una persona vicino alla famiglia di Alessia e Lino, ti posso dire che i due si messaggiano, ma lei non lo vuole far sapere perché si vergogna dell’opinione pubblica per quello che ha fatto Lino. Visto che tutti le dicono che non dovrebbe più sentirlo. Vedrai che se lo riprenderà di nuovo.” Una segnalazione non confermata dai diretti interessati, ma che se fosse vera non darebbe giustizia alle sofferenze di Alessia, che per tutta la sua esperienza nel programma ha pianto parecchio davanti ai video che le mostravano il suo Lino amoreggiare con la bionda Maika.