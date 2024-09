Taylor Swift fa un endorsement a Harris e lancia una frecciata a Trump: “Sono una gattara senza figli”

Finalmente Taylor Swift prende una posizione e annuncia ai suoi milioni di followers chi voterà, ecco cosa è successo

Ieri si è svolto il tanto atteso confronto tra i due concorrenti alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris e Donald Trump e possiamo dire che la Harris ne sia uscita vittoriosa e a testa alta considerato che più del 60% dell’opinione pubblica sembra essersi sbilanciato a suo favore. Dato che fa ben sperare i suoi sostenitori rispetto all’esito di queste combattute elezioni.

Taylor Swift, dopo aver ascoltato attentamente il confronto tra i due, ha deciso di rendere pubblica la sua volontà di votare Kamala Harris e Tim Walz a queste elezioni e il suo endorsement potrebbe spostare come un terremoto le masse e farle protendere nella sua stessa direzione considerato che la pop star è una delle persone più influenti del mondo in questo momento e che i suoi follower superano i 280 milioni.

Insomma, Taylor non solo ha influenzato l’economia di diversi paesi nel mondo esibendosi con il suo Eras Tour, ma ora potrebbe essere determinante anche per l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America.

I precedenti burrascosi con Trump e l’AI

Taylor Swift, ben consapevole del suo potere mediatico e dell’influenza che ha su milioni di persone, ha sempre cercato di evitare di esporsi pubblicamente rispetto ad insinuazioni politiche su suo conto.

Nonostante lei stessa da sempre abbia dimostrato una forte umanità e la tendenza a parteggiare per valori di inclusione ed uguaglianza, ha sempre evitato di divulgare pubblicamente il suo pensiero politico.

Poco tempo fa, tuttavia, Trump ha divulgato delle immagini realizzate con AI finalizzate a fare credere al mondo che Taylor Swift avrebbe votato per lui a queste elezioni, e che lo stesso avrebbero fatto gli Swifties, ovvero l’esercito di fan della Swift.

Queste immaginino sono state palesemente realizzate con l’Intelligenza Artificiale, ma quello che ha fatto titubare i fan della Swift è stato il fatto che la cantante non avesse smentito pubblicamente l’insinuazione sottostante a quelle immagini e in molti hanno puntato il dito contro di lei ritenendo che prendere una posizione da parte sua fosse doveroso.

Ora Taylor Swift lo ha fatto, e il suo endorsement potrebbe rimanere nella storia sicuramente come uno dei più originali di sempre.

“Firmato: gattara senza figli”: la frecciatina di Taylor Swift a Donald Trump

Leggiamo insieme le parole che la cantautrice ha melodicamente tessuto sui social per esprimere il suo pensiero politico a favore della Harris con un finale pungente e ad effetto che fa trapelare parte del suo astio.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Il testo di accompagnamento al post della Swift è denso di contenuti, perciò abbiamo deciso di tradurlo e suddividerlo per punti chiave:

L’importanza di un voto consapevole

Taylor Swift ha cominciato il suo discorso sottolineando l’importanza di informarsi rispetto alle tematiche politiche prima di votare, in modo tale da farlo con maggiore consapevolezza:

Come molti di voi, ho guardato il dibattito stasera. Se non l’avete già fatto, ora è il momento ideale per fare le vostre ricerche sulle posizioni che questi candidati assumono rispetto alle tematiche che reputate più importanti. Come elettore, mi assicuro di guardare e leggere tutto ciò che posso sulle politiche e sui piani proposti per questo paese.

Il problema dell’AI e il bisogno di fare chiarezza

Successivamente Taylor sottolinea che le false immagini circolate in rete, che la ritraevano come paladina di Trump, le hanno fatto tutt’altro che piacere:

Recentemente sono stata informata che una versione AI di me stessa che falsamente spalleggia Trump è stata postata sul suo sito. Questo ha davvero fatto aumentare le mie paure rispetto all’intelligenza artificiale e i pericoli legati alla diffusione di disinformazione. Questo mi ha portata alla conclusione che devo essere molto trasparente riguardo ai miei reali piani per queste elezioni come elettrice. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è dire la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voto per @kamalaharris perché lotta per i diritti e perché credo che ci sia bisogno di un guerriero che li difenda. Penso che sia una leader dotata e dalla mano ferma, e credo che possiamo ottenere molto di più in questo paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos. Sono rimasta così rincuorata e colpita dalla sua scelta del compagno di corsa @timwalz, che da decenni difende i diritti LGBTQ+, la fecondazione in vitro e il diritto di una donna di decidere da sola per il proprio corpo.

L’importanza di informarsi e avere una propria ideologia

Conclude ricordando che questo è il suo pensiero e che ognuno dovrebbe elaborare il proprio senza farsi condizionare, e sull’importanza di andare a votare, promettendo di fornire più info rispetto a come e dove andare a votare attraverso le sue Stories future:

Ho fatto le mie ricerche e ho fatto la mia scelta. Ora tocca a voi fare le vostre ricerche e informarvi per scegliere. Voglio anche dire, soprattutto a chi vota per la prima volta: ricordate che per votare dovete essere registrati! Trovo anche che sia molto più facile votare in anticipo. Collegherò dove registrarsi e vi darà le date e le informazioni per la votazione anticipata nelle mie Stories. Con amore e speranza, Taylor Swift – Gattara senza figli

Questo finale ad effetto è una frecciatina bella e buona, come a voler sottolineare che il diritto di scegliere se avere o meno figli spetta solo a lei, riprendendo anche la parole di Tucker Carlson che in un’intervista del 2021 aveva detto che i democratici stavano promuovendo dei programmi anti-famiglia e che la posizione politica era guidata da un gruppo di gattare senza figli, infelici per le loro vite.

Insomma, chi voleva l’endorsement da parte di Taylor Swift si può dire che sia stato accontentato con effetti speciali.

Ora non resta che stare ad osservare che impatto avrà la sua dichiarazione sulle votazioni presidenziali. Non si può fare a meno di pensare che, se anche solo la metà dei suoi fan negli USA decidessero di seguire l’esempio della loro eroina, il destino di Kamala Harris sarebbe praticamente già scritto.