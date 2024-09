La Promessa spoiler, Maria viene ritrovata ma fa una scoperta orrenda

La Promessa, le anticipazioni rivelano uno spoiler inatteso: Maria viene trovata, ma fa una scoperta orrenda che lascia senza parole i fan.

La Promessa è tra le soap opera di maggiore successo, ha un vasto pubblico che non manca all’appuntamento quotidiano e si appassiona alle storie dei protagonisti. Serie in costume racconta intrighi, passioni e amori che si intrecciano tra gli abitanti, nobili e non, di una prestigiosa tenuta spagnola. Fa parte di quel filone di fiction che vanno in onda tutti i giorni e che negli ultimi anni hanno monopolizzato gli spazi dei palinsesti di Mediaset e non solo.

Le anticipazioni della prossima settimana rivelano alcuni colpi di scena inaspettati. Immancabili gli spoiler condivisi in rete che hanno lasciato senza parole i fan dell’amata soap opera. Ma cosa succederà ai protagonisti, e cosa devono aspettarsi i tantissimi fans? La situazione alla tenuta è tesa, preoccupa l’assenza di Maria che potrebbe essere sostituita da Pia. Quest’ultima viene ricevuta da Vera con entusiasmo, ma i domestici non hanno la stessa reazione.

I membri della servitù temono che Pia potrebbe prendere il posto di Maria e per questo mostrano un distacco nei suoi confronti. Curro accetta il titolo di barone, mentre don Alonso litiga con Cruz per la visita di Cavendish. Quest’ultimo vuole sfruttare parte della tenuta come deposito per il traffico di armi, attività che Pelayo desidera evitare e per questo cerca di convincere il conte a cambiare idea facendolo avvicinare a Catalina. La donna dovrebbe convincere il padre a ripensarci e evitare l’attività losca.

La Promessa, Maria torna al lavoro

Dopo giorni di incertezze Maria viene ritrovata grazie all’aiuto di Don Alonso. L’uomo è al corrente di alcune informazioni decisive per salvarla. Tornata a casa la domestica desidera riprendere il suo lavoro, è certa del suo impiego ma non viene informata della presenza di Vera, introdotta nella tenuta per prendere il suo posto.

Ancora scioccata del dramma che ha subito Maria deve affrontare anche la presenza della collega. Nonostante tutto Vera viene assunta, ma il rapporto tra le due cameriere è decisamente teso. Maria è certa che la neo arrivata desidera prendere il suo posto: sta cercando di sostituirla in tutti i suoi compiti.

Infine Teresa tenta di riavvicinarsi a Feliciano, mentre Pelayo e Jeronimo si impegnano per contrastare il piano illegale di traffico di armi di Don Alonso e Cavendish. Il clima nella tenuta è sempre più teso e le varie situazioni sono destinate ad avere dei colpi di scena emozionanti.