Adiosa Fest 2026 a Sarule: al via il Premio Letterario Salvatore Sini per poesia e prosa in sardo e italiano

“Le parole sono il filo che tiene insieme la nostra storia.” Così recita un vecchio proverbio sardo, e Sarule ha deciso di farlo risuonare più forte che mai. Nei giorni scorsi, il piccolo centro ha dato il via a un’iniziativa che vuole mettere in primo piano la forza della scrittura locale. Il Comune ha presentato il premio “Salvatore Sini”, un riconoscimento dedicato a poesia e narrativa, sia in sardo che in italiano. Non si tratta solo di celebrare talenti nuovi o affermati: dietro c’è un progetto più ampio, quello di rinnovare e rafforzare il legame con le radici culturali dell’isola, dando voce a chi racconta storie attraverso le lingue che la Sardegna custodisce gelosamente.

Salvatore Sini, un punto di riferimento per la cultura sarda

Salvatore Sini è stato una figura chiave della letteratura e dell’arte in Sardegna. La sua opera, segnata da una forte attenzione alle tematiche identitarie e al paesaggio isolano, ha lasciato il segno su tanti scrittori e poeti contemporanei. Dare il suo nome a questo premio significa tenere viva una tradizione letteraria che rischia spesso di passare in secondo piano. Il Comune di Sarule ha voluto così sottolineare quanto la lingua sarda sia preziosa, con il suo patrimonio di espressioni e storie uniche.

Dietro l’iniziativa c’è anche la volontà di sostenere una produzione artistica capace di raccontare il presente attraverso la lente della tradizione. Sini non si limitava a scrivere in sardo, ma costruiva un ponte tra passato e presente: un percorso che il premio vuole rilanciare con le nuove generazioni di scrittori.

Come partecipare al premio Salvatore Sini

Il concorso è aperto a poeti e narratori, divisi in due categorie: poesia e prosa. Le opere possono essere in sardo o in italiano, per valorizzare entrambe le lingue parlate in Sardegna. I testi devono essere inediti e devono raccontare con originalità il proprio legame con il territorio.

La giuria è formata da esperti di letteratura sarda, critici e rappresentanti della cultura locale. La valutazione terrà conto della qualità stilistica, dell’originalità e della capacità di coinvolgere chi legge. Ci saranno premi anche per chi saprà innovare il linguaggio, pur rispettando le radici del sardo.

Il Comune ha fissato come scadenza per l’invio delle opere l’autunno prossimo. La premiazione si terrà durante Adiosa Fest 2026, appuntamento ormai fisso dedicato alla cultura isolana, che quest’anno assume un ruolo speciale proprio grazie a questo nuovo riconoscimento.

Un premio per difendere e far crescere la cultura isolana

In Sardegna la tutela delle lingue locali sta diventando una priorità nelle politiche culturali. Il premio “Salvatore Sini” si inserisce proprio in questo contesto, come una delle iniziative più importanti per dare spazio alla letteratura in sardo. Spesso il sardo resta confinato all’uso familiare o folkloristico; questa competizione vuole invece offrirgli dignità e visibilità artistica.

La scelta di ammettere opere sia in sardo che in italiano apre un dialogo tra tradizione e modernità. Scrivere in una o nell’altra lingua significa raccontare la Sardegna da punti di vista diversi, ma ugualmente preziosi. La sfida è dimostrare che entrambe possono trasmettere emozioni, storie e riflessioni con pari valore.

Il premio può anche spingere gli autori a esplorare temi attuali o storici, contribuendo a costruire una memoria collettiva sempre viva. In un mondo che tende a uniformare tutto, iniziative come questa aiutano a salvaguardare le identità regionali.

Adiosa Fest 2026, un palco per la cultura sarda

Adiosa Fest è ormai un punto di riferimento per le arti in Sardegna. L’edizione 2026 segna un passo avanti nel rafforzare i contenuti culturali, con un’attenzione particolare alla scrittura, grazie al coinvolgimento di autori, critici e appassionati.

Il Comune di Sarule punta sull’inclusione linguistica e sulla promozione di nuove voci come chiave per rilanciare il festival e il territorio. Affiancare il premio “Salvatore Sini” a un evento già ricco di appuntamenti vuole dare nuova linfa alla creatività locale e al coinvolgimento della comunità.

Questa iniziativa offre anche un’occasione per chi lavora o studia nel campo culturale di incontrarsi e confrontarsi. Adiosa Fest diventa così molto più di un festival: un vero laboratorio di idee e di produzione artistica. L’obiettivo è trasformarlo in un appuntamento annuale tra i più importanti della scena letteraria regionale.