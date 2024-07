Cesaroni, la settima stagione è ufficiale: ecco quando inizieranno le riprese

Claudio Amendola ha fatto sapere: “A novembre saremo sul set per girare I Cesaroni 7. In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura“

Il ritorno de “I Cesaroni” è stato confermato: le riprese della settima stagione inizieranno a novembre e i nuovi episodi saranno disponibili entro il 2025. “I Cesaroni 7 si farà“, a darne la notizia l’attore Claudio Amendola che ha confermato le voci già trapelate da Antonello Fassari, che nel film interpreta Cesare. La serie televisiva di grande successo è andata in onda dal 2006 al 2014.

I Cesaroni torna dopo 10 anni

Sono passati 10 anni dall’ultima stagione della serie che racconta le vicende della famiglia Cesaroni, composta da Giulio Cesaroni e i suoi tre figli, Marco, Rudi e Mimmo, Lucia e le sue due figlie, Eva e Alice. Dopo l’annuncio di Amendola, anche Max Tortora ha condiviso la notizia sulla sua storia Instagram, facendo immaginare ai fan anche un suo ritorno sul set.

I personaggi principali della serie televisiva (che potrebbero cambiare per la settima stagione) sono:

Cesaroni (Claudio Amendola), proprietario della bottiglieria alla Garbatella, quartiere dove è stata girata principalmente la serie, Lucia Liguori (Elena Sofia Ricci), ovvero la seconda moglie di Giulio e madre di Eva e Alice,

Liguori (Elena Sofia Ricci), ovvero la seconda moglie di Giulio e madre di Eva e Alice, Marco Cesaroni (Matteo Branciamore), figlio di Giulio,

Rudi Cesaroni (Niccolò Centioni), figlio di Giulio,

Mimmo Cesaroni (Federico Russo), figlio di Giulio,

Eva Cudicini (Alessandra Mastronardi), figlia di Lucia,

Alice Cudicini (Micol Olivieri), figlia di Lucia.

Al momento non si ancora con certezza da chi sarà composto il cast della nuova stagione.

La serie affronta diverse tematiche, come il percorso di accettazione e di adattamento all’interno di una famiglia allargata, i problemi di cuore, i primi innamoramenti e i problemi adolescenziali. I Cesaroni è apprezzata soprattutto per il tono leggero e divertente e per la comicità.

L’attore Niccolò Centioni ha condiviso sui social un video in cui fa una classifica dei personaggi della serie. Sul podio ci sono Ezio Masetti, Eva e Giulio, mentre al nono posto posiziona la collega Micol Olivieri e poi chiarisce: “Spiace che ogni volta si creino questi fraintendimenti. Ho solo fatto un video simpatico, perché l’hanno fatto in tanti e volevo farlo anch’io. Ho giudicato in base alla simpatia, ovvero a quanto mi stanno simpatici personalmente i personaggi all’interno della serie, nulla contro gli interpreti, ovviamente. Ai giornali, quindi, mi raccomando fate i bravi“.

Le parole di Claudio Amendola

“È inutile che vi dica quanto sono affezionato a quella serie e a quel personaggio. Ma anche grande senso di responsabilità, perché l’attesa è molta e l’eredità di quel successo è pesante“, ha dichiarato l’attore a TV Sorrisi e Canzoni in occasione del BCT Festival di Benevento. “Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno“.

“In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura. Poi mi dedicherò al montaggio della fiction Il Patriarca 2 che ho da poco finito di girare. Dopodiché, il primo set su cui tornerò a lavorare sarà quello dei Cesaroni, probabilmente a novembre“, ha continuato. “Sarà un momento che vivrò con emozione, grande curiosità e grande felicità. È inutile che vi dica quanto sono affezionato a quella serie e a quel personaggio”. “Sentiamo anche un grande senso di responsabilità, perché l’attesa è molta e l’eredità di quel successo è pesante. I Cesaroni hanno ottenuto la fiducia del pubblico. Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno“, ha spiegato Amendola.

Alessandra Mastronardi aveva invece già chiarito: “Non prenderò parte a un eventuale ritorno. Non guarderei nemmeno la serie“.